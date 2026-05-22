Na sobotní Pouť smíření do Brna se registrovalo 1300 účastníků

Na sobotní Pouť smíření, která je jednou z klíčových akcí festivalu Meeting Brno a každoročně se jí účastní desítky až stovky lidí, mají letos pořadatelé zaregistrováno do autobusů 1300 účastníků. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se v Brně souběžně konají i Sudetoněmecké dny pořádané Sudetoněmeckým krajanským sdružením (SdL). Spoluzakladatel festivalu Petr Kalousek dnes na tiskové konferenci řekl, že se v Brně nesešli hostitelé a hosté, ale přátelé, kteří nyní začínají psát novou kapitolu společných česko-německých dějin.
Pouť smíření připomíná násilné vyhnání německých obyvatel z Brna po druhé světové válce a smrt stovek z nich během této cesty. "Těšíme se na pouť i na další události, které nás v příštích dnech čekají. Chtěl bych ocenit, že při čtvrteční pietní akci na nádraží zachovali jak příznivci, tak odpůrci určitou míru zdrženlivosti při svých projevech. Sudetoněmečtí krajané prošli v minulosti velkou sebereflexí a jsou svobodným demokratickým společenstvím. V naší společnosti zůstávají utkvělé představy a předsudky a my nemáme nic účinnějšího než nabídku osobního setkání. Proto pořádáme 11 let Meeting Brno a letos jsme přirozeně dospěli k tomu, že jsme naše přátele pozvali do Brna," řekl další ze zakladatelů festivalu David Macek.
Vyzval k tomu, aby diskuse s odpůrci Sudetoněmeckých dnů v Brně byly slušné a lidské. "Musíme se k nim chovat s veškerou slušností a mírností. Člověk může změnit postoj, jen když není pod tlakem a nemusí se bránit," řekl Macek.
Předseda a mluvčí SdL Bernd Posselt uvedl, že díky konání Sudetoněmeckých dnů v Brně se úžasně rozproudila společenská diskuse a že událost vnímá jako velmi důležitý moment pro smíření a navázání přátelství. Zmínil tři důvody, proč považuje brněnskou akci za důležitou a pozitivní. Češi podle něj nyní mohou vidět a potkat potomky svých někdejší krajanů, mohou vznikat přátelství a může se navazovat spolupráce. Zmínil, že brněnské výstaviště, které bude dějištěm, se podařilo po roce 1989 výrazně obnovit a pozvednout díky Messe Düsseldorf, které se angažovaly proto, že jeden z jeho manažerů byl syn sudetských Němců a měl k Česku vztah. Německá veletržní firma byla do roku 2015 majoritním vlastníkem veletrhů.
Druhý pozitivní dopad našel Posselt v tom, že se nyní může svobodně a intenzivně hovořit o tématech, která komunisté záměrně potlačovali v Československu i v bývalé NDR. "To je vidět v debatách a médiích v posledních týdnech," řekl Posselt. Dobré je podle něj také to, že se znovu hovoří o budoucnosti svobodné a demokratické Evropy v době, kdy sílí nacionalismus a radikalismus. "SdL jde po této cestě už dlouho. Díváme se do budoucnosti, zatímco nacionalisté stále mluví jen o minulosti a jsou v ní uzavření," řekl Posselt a dodal, že byl překvapen, jak velké podpory se Sudetoněmeckým dnům v české společnosti dostalo navzdory protestům a usnesení Sněmovny proti jejich konání. Hlasovalo pro něj přes 70 koaličních poslanců ANO, SPD a Motoristů.