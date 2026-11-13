Pohádkovou stezku o loupežníku Graselovi, který ukradl vanilkový rohlíček, parní průchody i novou světelnou herní zónu nabízí po setmění návštěvníkům brněnský hrad Špilberk. Světelná výstava Story of Lights s názvem Procházka historií se na hradě koná potřetí a kromě světelných soch a projekcí zahrnuje také videomapping s příběhem vzniku světa, řekl dnes při jejím zahájení ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Expozice je přístupná denně od 17:30 do 22:00 až do 10. ledna.
"Už potřetí tu máme světelný park, který děláme proto, aby se hrad v temném zimním období rozsvítil. Zatímco v minulosti stezka připomněla brněnské pověsti, letos jsme připravili příběh o Graselovi, podle kterého si návštěvníci mohou hrad projít," uvedl Šolc.
V areálu hradu lidé uvidí nově připravené barevnější instalace. Na hradních nádvořích vznikla světelná herní zóna a na letní scéně hudebně-světelná instalace. Pořadatelé zachovali také prvky z minulých let, například světelného draka nebo nasvícenou hradní věž.
"Pro návštěvníky, kteří nechtějí číst popisky u pohádkového příběhu a hry, jsme navíc připravili audioguide," sdělila spolukurátorka výstavy Adriana Glodžáková. Pro děti je na konci stezky připravena také odměna.
Světelný park vytvořila česká rodinná firma Decoled, která pod značkou Story of Lights v této sezoně provozuje 13 parků v pěti evropských zemích. Vedle Česka působí na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku a Chorvatsku. Dnes v Brně zároveň začaly vánoční trhy pořádané městskou částí Brno-střed, které se letos poprvé rozšířily i na Kapucínské náměstí, kde radnice rovněž připravila světelnou stezku a bezbariérové atrakce.