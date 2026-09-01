Na tisk volebních lístků pro říjnové volby je potřeba zhruba 800 tun papíru

Zhruba 800 tun papíru letos potřebuje břeclavská tiskárna Walstead Moraviapress, aby natiskla volební lístky pro komunální volby a první kolo senátních voleb. S tiskem začala o víkendu a do 15. září chce mít hotovo, aby byl dostatek času rozvézt balíky s lístky na příslušné úřady. To musí být nejpozději do 24. září, řekl dnes ČTK generální ředitel Jiří Myšík. Volby budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb o týden později.
Na rozdíl od loňských sněmovních voleb letos tiskárna nemusí odkládat komerční zakázky a vrhnout všechny síly do tisku volebních lístků, protože se vše děje v řádných termínech. Loni se začalo tisknout až později kvůli tomu, že soudy musely vyřešit několik žalob. "Ministerstvo vnitra to letos řídí tak, že vše probíhá hladce. Nemáme žádné problémy," řekl Myšík. Práce na běžných zakázkách pokračuje dál podle plánů, třebaže je nyní mírně upozaděná.
"Není ani potřeba nabírat brigádníky či agenturní zaměstnance a všechno zvládáme vlastními silami. Dá se říct, že touto zakázkou žije celá společnost. Není to jen samotný tisk, na všech činnostech se podílí asi 120 lidí," řekl Myšík. Tiskárna vyrábí volební lístky od roku 1996. "Letos poprvé se na volební lístky k senátním volbám tiskne QR kód, který má pomoct ke zrychlení a zjednodušení práce volební komise," zmínil jednu z novinek Myšík.
I když lístky pro senátní volby jsou na jednotném formátu A4 a komunální od formátu A1 až po A5, není to podle Myšíka pro tiskaře problém. "Tiskneme standardní šestnáctistránkový arch, který se rozřeže," řekl Myšík. Senátní volby spotřebují v prvním kole zhruba 200 až 250 tun papíru, komunální do 600 tun. Lístky do druhého kola senátních voleb bude nutné vytisknout velmi rychle, protože jsou o víkend později, ale i na to je tiskárna připravená. "Děláme to každé dva roky," poznamenal Myšík.
Kromě voleb má tiskárna i jiné státní zakázky, obvykle se jedná o různé formuláře pro ministerstva či úřady. Mezi komerčními zakázkami jsou stěžejní časopisy, katalogy či magazíny, zákazníky jsou prakticky všechna česká nakladatelství, zmínil Myšík.