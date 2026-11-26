Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem vraždy, která se stala na Znojemsku letos v první polovině dubna. Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce podle policie napadl na ubytovně nožem muže a zasadil mu desítky ran, kterým oběť podlehla. Útočníka policisté tehdy obvinili z vraždy, soud jej poslal do vazby. Hrozí mu 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Muž podle policie útočil po požití alkoholu, útoku předcházel zřejmě spor. "Přivolaná policejní hlídka ho zadržela, dechová zkouška skončila s pozitivním výsledkem dvě promile. Kriminalisté ohledali místo činu, vyslechli svědky a zajišťovali další důkazy," uvedl tehdy policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policisté obvinili muže z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a také z porušování domovní svobody.