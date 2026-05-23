Na účastníky Pouti smíření v Brně čekali u Mendlova náměstí odpůrci

Dvě až tři stovky odpůrců Sudetoněmeckých dní a Pouti smíření dnes odpoledne čekaly v Brně u Mendlova náměstí na příchod účastníků pochodu. Někteří měli české vlajky, skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním akce. Účastníci Pouti smíření vyrazili dopoledne do Brna z Pohořelic na Brněnsku, kde se jich podle odhadu pořadatelů sešlo zhruba 2000. Poutníci procházeli stejnou trasu jako Němci při odsunu v roce 1945, ale v obráceném směru. Letos je akce mimořádná tím, že se v Brně souběžně konají Sudetoněmecké dny.
Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, rok poté, co se vedení Brna poprvé oficiálně omluvilo za divoký odsun německého obyvatelstva. Letos mezi účastníky byla i řada celostátních či komunálních politiků. Na náměstí, kde pochod každoročně končí, účastníci dorazili krátce před 18:00, měli asi hodinové zpoždění. Na symbolický poslední kilometr více než třicetikilometrové trasy se přidali i ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno.
Několik skupinek odpůrců čekalo na účastníky na posledním kilometru pouti. Byli mezi nimi i lidé, kteří už ve čtvrtek a pátek na akcích proti Sudetoněmeckým dním protestovali, či proti akci protestovali na jednání brněnského zastupitelstva. Skandovali například "Česká republika na prvním místě," "Stop Sudetoněmeckému sjezdu," také "Hanba, hanba" a "Táhněte zpátky". Měli transparenty s nápisy, které přinesli i v minulých dnech, například: "Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast."
Lidmi se ale mísily i skupinky mladých lidí převlečených do roztodivných kostýmů. Na brněnském výstavišti se totiž souběžně koná Animefest, což je setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu.
V Česku se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který má letos již 76. ročník, koná poprvé Do Brna přijeli především potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnáni a odsunuti. Akci od začátku doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před zpochybňováním poválečného uspořádání.
Sudetoněmecké dny začaly ve čtvrtek pietní akcí na brněnském nádraží, odkud odjížděly transporty Židů do koncentračních táborů. V pátek se konala na Moravském náměstí sousedská slavnost, večer krajanské sdružení udělovalo kulturní ceny. Hlavní program je naplánovaný na víkend na brněnském výstavišti, kde se prezentuje sudetoněmecká kultura, organizace a spolky.
Pochod smrti souvisel s divokým odsunem německých obyvatel Brna. Uskutečnil se 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu zahynuly stovky lidí, uvádí se 1700, sudetoněmečtí historikové udávají více.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15.000 až 30.000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320.000 až 350.000 obyvatel někdejšího Československa.