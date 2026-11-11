Brněnský spolek pořádá sbírku na 100 elektrogenerátorů pro Ukrajinu

Spolek Brno pro Ukrajinu pořádá sbírku na 100 elektrických generátorů pro Ukrajinu. Cílem je vybrat 3,5 milionu korun. Výtěžek spolek použije na nákup a doručení stovky elektrocentrál a nabíjecích stanic, které mají v zimě nahradit poškozenou energetickou infrastrukturu. Na účet sbírky Winter is coming! 100 generátorů pro Ukrajinu na portálu Donio poslali dárci za první tři týdny přes 1,25 milionu korun, uvedli organizátoři v tiskové zprávě. Ukrajina čelí od února 2022 ruské invazi.
Elektrocentrály a nouzové zdroje elektřiny zamíří především do zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízení na místech zasažených válkou. Mezi prvními příjemci budou dvě evakuované léčebny pro pacienty s mentálním a neurologickým onemocněním, dětské domovy, sociální centrum v Dněpropetrovské oblasti, internátní škola v Žytomyru nebo škola v krytu v Sumské oblasti. Zařízení obdrží také porodní a neonatologické oddělení univerzitní nemocnice v Oděse, kam dobrovolníci doručí i profesionální vyhřívané deky pro novorozence. "Chceme pomoci těm nejzranitelnějším," uvedla dobrovolnice spolku Maud Kotasová.
První tři elektrocentrály o výkonu od osmi do deseti kilowattů doručili dobrovolníci na začátku října do města Valky v Charkovské oblasti, kde pomáhají zajišťovat provoz místní hasičské jednotky nebo nemocnice. Nákup umožnila stotisícová dotace od městské části Brno-Jehnice. Společně s generátory spolek doručil i invalidní vozíky a maskovací sítě brněnské výroby. "Lidé tu říkají, že dnes budou žít a zítra se uvidí. Nelze žít pořád ve strachu," řekl dobrovolník Martin Jelínek, který odjel pomáhat na Ukrajinu.
Další generátory a nabíjecí stanice spolek doručuje průběžně podle množství získaných peněz. Kromě individuálních dárců na portálu Donio organizátoři oslovují také městské samosprávy a další dárce. "Jsme vděční všem dárcům. Někdo přispěl dvěma stovkami, někdo desítkami tisíc korun, zásadní je ovšem vůle lidí pomáhat druhým," dodal zástupce spolku David Konečný.
Ukrajina vzdoruje rozsáhlé ruské invazi, zahájené na rozkaz prezidenta Vladimira Putina, od února 2022. Rusko před nadcházející zimou opět stupňuje útoky na ukrajinskou energetickou soustavu, jako jsou elektrárny a rozvodné sítě. Podle ukrajinských činitelů chce tímto způsobem zlomit morálku obyvatel bránící se země.