Na veletrh Kniha Brno přijede přes 250 autorů a dalších hostů

Veletrh Kniha Brno letos přivítá přes 250 literárních hostů a svou produkci na něm představí více než 100 nakladatelů. Letošní novinkou bude sál čtenářské komunity Knižní závisláci nebo dětský koutek, kde se o děti zdarma postarají profesionální chůvy, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Třetí ročník Knihy Brno bude od 13. do 15. listopadu v sedmi sálech pavilonu E na brněnském výstavišti.
"Program veletrhu je zatím nejbohatší, jaký jsme připravili. Svůj pořad si u nás najde každý, od milovníků poezie až po fanoušky hororu. A protože víme, jak náročné je užít si veletrh s malými dětmi, připravili jsme pro rodiče hlídaný dětský koutek," uvedl manažer veletrhu Pavel Koutský.
Na veletrhu vystoupí například spisovatel a scenárista Marek Šindelka, architekt Adam Gebrian, stand-up komička Lucie Macháčková nebo dlouholetý šéf pražského oddělení vražd Josef Lottes.
Veletrhu se zúčastní také britský velvyslanec Matt Field, který představí svou knihu Jsem tu novej. "Její prodej podporuje Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickým onemocněním. Těším se na setkání se čtenáři, povídání o knize i na skvělou atmosféru celého veletrhu," uvedl Field.
Součástí veletrhu bude také festival Česká vlna brněnského nakladatelství Host, které přiveze čtyři desítky autorů, mezi nimi Petru Dvořákovou, Michala Sýkoru nebo Markétu Hejkalovou. Nakladatelství také na festivalu pokřtí Velký atlas brněnských pověstí a strašidel, který připravili Kateřina Tučková, Stanislav Biler a Michal Konečný.
Na veletrhu vyvrcholí také druhý ročník čtenářské ankety Nejkrásnější Kniha Brno, kterou pořadatelé připravují spolu s týdeníkem Reflex. Vstupenky jsou v prodeji on-line. Platí i na festival Česká vlna a v neděli také na souběžně konaný veletrh Minerály Brno.