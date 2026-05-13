Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských kamenů, přírodnin, dekorativních předmětů či fosilií je možné na výstavišti navštívit i různé tvůrčí a vzdělávací workshopy, uvedl v tiskové zprávě mluvčí akce z Veletrhů Brno Jiří Palupa. O víkendu bude také možné naposledy navštívit výstavu Večerníček 60.
Výstava Minerály Brno, která se koná dvakrát ročně, je největší akcí svého druhu v Česku. K doprovodnému programu letos patří možnost výroby vlastního šperku či dekorace pomocí drátkování. Akce je spojena i s vědou, stánek na ní bude mít vědecká platforma Masarykovy univerzity Bioskop. Určená bude především dětem, které si vyzkouší tvrdost minerálů, vodivost či další fyzikální vlastnosti. "Bude možné si prohlédnout fosilie, případně si donést svoji a zkonzultovat s odborníkem, o jaký minerál či fosilii by se mohlo jednat," řekl Palupa.
Před pavilonem bude také možné zkoušet rýžování zlata se zlatokopeckou pánví. "Další aktivitou bude vyklepávání fosilií z cihliček a další činnosti geologů," doplnil Palupa.
Výstava Večerníček 60, která po několika měsících končí, je v pavilonu H. Vznikla ve spolupráci s Českou televizi u příležitosti kulatého výročí dlouholetého oblíbeného pořadu.