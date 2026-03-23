Na výsadbu alejí či obnovu současných rozdělí Nadace Partnerství 1,7 mil. Kč

Nadace Partnerství a KB Penzijní společnost rozdělí na výsadbu alejí či obnovu těch současných 1,7 milionu korun. Žadatelé mohou získat 50.000 až 200.000 korun. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí nadace David Kopecký.
Aleje podle ekologů patří mezi tradiční prvky české krajiny a zároveň významně přispívají k ochraně půdy, zadržování vody i zvyšování biodiverzity. Stromy pak pomáhají stabilizovat půdu, snižují sílu větru a zachytávají prachové částice, čímž zlepšují kvalitu ovzduší v okolí silnic a polí. Zároveň poskytují útočiště pro mnoho druhů živočichů a zpříjemňují krajinu lidem.
"Obnova alejí je jedním z účinných nástrojů, jak pomoci české krajině lépe se vyrovnávat s dopady klimatické změny. Chceme podporovat projekty, které propojí výsadbu stromů s aktivním zapojením místních lidí do péče o své okolí," uvedla za nadaci Anna Poledňáková.
Do výzvy se mohou přihlásit obce, spolky, školy, příspěvkové organizace či nadace. Podmínkou je, že projekty musí být uskutečněny na veřejně přístupných místech a obsahovat plán následné péče. Projekty mohou doplnit také další opatření, která pomáhají zadržovat vodu v krajině nebo podporují biodiverzitu. Patří mezi ně například tvorba travních pásů, obnova polních cest přírodě blízkým způsobem, výsadba remízů nebo úprava drobných vodních toků a pramenů.
Žádosti mohou zájemci podávat do 6. května, podpořené projekty nadace oznámí do konce června.