Na Vyškovsku hoří rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Bošovicích na Vyškovsku se dnes odpoledne rozhořel rodinný dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost je zatím bez zranění. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Škoda a příčina vzniku požáru zatím nejsou známy.
Požár domu mají hasiči nahlášený před 13:00. "Jde o požár rodinného domu v řadové zástavbě, zabránili jsme rozšíření na sousední objekty. Nasadili jsme několik vodních proudů," uvedl Mikoška.
Kvůli zásahu je pro provoz dočasně uzavřena ulice Školní. Místo požáru se ale dá objet ulicemi kolem.