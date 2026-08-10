Na výstavišti v Brně díky Beats for Love vystoupí hvězdy elektronické hudby

Na zimní edici festivalu Beats for Love, která se letos poprvé uskuteční v Brně, vystoupí například hvězda žánru hard techno Sara Landryová. Akci hostí 4. a 5. prosince brněnské výstaviště. Hrát se bude ve dvou halách. Pořadatelé slibují více než 30 zahraničních interpretů elektronické hudby, například Sub Focus, Lost Frequencies nebo britské duo Sigma, oznámili dnes v tiskové zprávě.
Landryová je podle pořadatelů jednou z nejvýraznějších osobností současné elektronické hudby. "Reprezentuje novou generaci světových elektronických hvězd a její vystoupení mají neuvěřitelnou energii. Přesně takové umělce chceme na Beats for Love Winter přivážet," uvedl ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Přehlídka Beats for Love se koná každoročně v červenci v Ostravě. Letos se na 18 scénách během čtyř dnů představilo více než 550 umělců. Přesnou návštěvnost pořadatelé nezveřejnili, potvrdili však, že předchozí rekord 164.000 návštěvníků výrazně překonali.
Zimní akce Beats for Love Winter poprvé přenese festivalovou atmosféru z industriálního areálu Dolních Vítkovic do halového prostředí brněnského výstaviště.
"Naším cílem není vytvořit pouze menší zimní verzi letního festivalu, ale plnohodnotnou událost s vlastní identitou, obrovskou produkcí a line-upem, který obstojí v evropském měřítku. Věříme, že první prosincový víkend zažije Brno něco, co tady dosud nebylo," uvedl Rudolf.