Na Znojemsku se zřítila část domu, uvnitř byl nalezen mrtvý muž

V Šanově na Znojemsku se dnes odpoledne zřítila část rodinného domu, uvnitř byl nalezen mrtvý člověk. Informaci přinesly Novinky.cz. Policisté zjišťují příčinu úmrtí.
Na místě podle serveru zasahovali záchranáři včetně vrtulníku. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové asi čtyřicetiletý muž zemřel ještě před příletem zdravotníků. Do Šanova vyjelo i několik jednotek hasičů. "Kolegové tam zatím zůstávají a čekají na statika, aby stav domu posoudili a zajistili bezpečí," řekl serveru mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Před 17:00 Komosný pro ČTK upřesnil, že statik je na místě a další postup koordinuje s obcí.
Podle policie byl dům v zoufalém technickém stavu, příčinu úmrtí vyšetřují. "Zatím nic nenasvědčuje tomu, že byl spáchán násilný trestný čin a že by na jeho smrti měla podíl nějaká další osoba," sdělil Novinkám mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.