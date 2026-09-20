Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

Úmrtím motorkáře skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková a záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala na silnici číslo 38 za Chvalovicemi. "Silnice je uzavřená, policie dopravu odklání přes Vrbovec," řekla Cejnková.
Podle Bothové motorkář zemřel ještě před příjezdem záchranářů. "Další osobu jsme po ošetření ponechali na místě," řekla Bothová.
Podle webu Dopravniinfo by omezení mělo skončit okolo 18:30.