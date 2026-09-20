Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

Úmrtím motocyklisty skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková a záchranářů Michaela Bothová.
Nehoda se stala okolo 13:30 za Chvalovicemi na silnici číslo 38. Asi tři hodiny museli řidiči místo havárie objíždět přes Vrbovec, od 16:30 byla silnice opět průjezdná, informovali policisté na síti X.
Podle Bothové motorkář zemřel ještě před příjezdem záchranářů. "Další osobu jsme po ošetření ponechali na místě," řekla Bothová.