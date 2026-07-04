Nad Brněnskou přehradou se rozzáří poslední soutěžní ohňostroj

Nad Brněnskou přehradou se dnes rozzáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kyvadlo světla a ticha, tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem uvidí diváci také dronovou show s názvem Zrození života. Pořadatelé nechají vzlétnout 500 dronů, což je dvojnásobek proti loňsku. Zatímco drony startují ve 22:00, ohňostroj bude odpálený ve 22:30.
Finové s ohňostrojem do Brna přijíždějí poprvé. "Jsme poctění a nadšení, protože o Ignis Brunensis jsme slýchali roky. Těší nás a vážíme si toho, že jsme byli pozvaní a můžeme reprezentovat naši zemi. Jako první finský tým, který se soutěže zúčastní, cítíme i tlak, abychom předvedli show na úrovni, kterou soutěž vyžaduje," uvedl za tým Johan Holländer.
Brněnské publikum podle něj čeká v úvodní části překvapení. Emočně silná je podle něj i část s doprovodem Sound of silence, konec pyromuzikálu je pak gradací barev a emocí. Zazní mimo jiné i skladba metalové skupiny Nightwish z Finska.
Letošní ohňostrojná akce začala nesoutěžním představením 30. května, soutěžní ohňostroje diváci na přehradě viděli 27. června a následně 1. července. Představili se tvůrci z Česka a Švýcarska.
Brněnský dopravní podnik stejně jako obvykle kvůli vysoké návštěvnosti akce dnes posílí spoje včetně speciálních odjezdů regionálních linek. Přehled dopravních opatření je dostupný v dokumentu.