Nadace Partnerství dnes zveřejní výsledky ankety Strom čtvrtstoletí

Nadace Partnerství vyhlásí dnes v podvečer v brněnské hvězdárně výsledky ankety Strom čtvrtstoletí. Anketu nadace vyhlásila při 25. výročí soutěže Strom roku. O titul nejdříve soupeřilo 13 vítězných dřevin z předchozích ročníků, v superfinále v posledním týdnu lidé vybírali z pěti postupujících stromů.
Do posledního kola postoupily Opatovická borovice z Velkých Opatovic v Jihomoravském kraji, Chudobínská borovice z Vysočiny, Jabloň u Lidmanů z Machova v Královéhradeckém kraji, loňský vítěz ankety o strom roku Oldřichův dub z Ústeckého kraje a Dub z Aleje ve Skaličce z Olomouckého kraje.
První tři vítězné stromy získají odborné ošetření a vítězné komunity obdrží finanční podporu.
Za pětadvacetiletou historii popularizační ankety se do hlasování zapojil téměř milion lidí. Lidé do ní dohromady nominovali 1872 stromů, z nich 282 se dostalo do finále. Díky navazujícím aktivitám se podařilo shromáždit přes 3,5 milionu korun na odborné ošetření a péči o dřeviny.
Myšlenka vyzdvihovat stromy s příběhem místo pouhého upozorňování na kácení vznikla původně v Brně z iniciativy ekologa Antonína Bučka. Když se jí ujala Nadace Partnerství v programu Strom života, rozrostla se původně lokální iniciativa na celostátní anketu, jejíž formát se později rozšířil i na evropskou úroveň.