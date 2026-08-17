Nádrže na Moravě čelí velmi nízkým přítokům, někde dosahují jen pěti pct průměru

Vodní nádrže ve správě Povodí Moravy mají letos podle vodohospodářů mimořádně nízké přítoky. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad často dosahovaly pouhých pěti až 14 procent dlouhodobého průměru. I přes výrazný nedostatek srážek však pokrývají zvýšené nároky na odběr vody a zlepšují průtoky v řekách. Na webu státního podniku o tom dnes informovala mluvčí Jana Kučerová.
"Nejnižší přítoky v červenci zaznamenaly například přehrady Opatovice, Slušovice, Letovice, Mostiště či Koryčany, kde množství přitékající vody do nádrže nedosáhlo ani desetiny dlouhodobého průměru," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína. "Právě v takových obdobích nádrže ukazují svou zásadní roli. Díky akumulované vodě můžeme nadlepšovat průtoky v tocích a zároveň zajistit spolehlivé dodávky vody pro vodárenství i další účely," doplnil Fína.
Letošní suché období podle něj navazuje na loňský deficit srážek. Vodní nádrže jsou však koncipovány jako víceleté a umožňují i za současných nepříznivých podmínek pokrývat zvýšené požadavky na odběry vody.
Vodohospodáři začali průtoky v tocích pod nádržemi takzvaně nadlepšovat už v polovině března a pokračují v tom i v létě. Od začátku roku takto do řek pustili navíc celkem 133,86 milionu metrů krychlových vody. Jen od 10. do 17. srpna odpustily přehrady o 6,66 milionu metrů krychlových vody více, než do nich přiteklo. Největší podíl na tom měly nádrže v povodí Dyje, především Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
"Nejlépe lze tento přínos ilustrovat na vodním díle Vranov, díky kterému je možné navýšit průtok v Dyji pod touto nádrží více než desetinásobně," popsal Fína.
Sucho zároveň zvedá poptávku po odběrech povrchové vody. Oproti loňskému roku jsou dosavadní požadavky na dodávky vody podle Fíny vyšší o více než osm milionů metrů krychlových vody, což představuje navýšení o téměř 15 procent.
"Nejvíce se nárůst projevuje u odběrů vody k vodárenským účelům, kdy se vodárenské soustavy více opírají o akumulovanou vodu v nádržích, která představuje stabilnější zdroj než mělké podzemní zdroje," uvedl Fína. Od začátku roku bylo z nádrží ve správě Povodí Moravy odebráno pro vodárenské účely 25,7 milionu metrů krychlových vody.