Nadváhou trpí více dětí a mladší než v minulosti, chybí pohyb, říká terapeutka

Nadváhou trpí mladší děti než v minulosti a je jich stále více. A tím, jak jich je tolik, stává se obezita normou a mnozí rodiče nechtějí slyšet, že jejich dítě má nadváhu a měli by to řešit, řekla dnes ČTK na brněnském veletrhu ProDítě nutriční terapeutka z Dětské léčebny Křetín na Blanensku Markéta Novotná. Jako klíčový faktor vnímá nedostatek pohybu, na druhém místě to, jak se děti doma stravují.
Léčebna, která je součástí Jihomoravských dětských léčeben, léčí děti s nadváhou, zkušenosti má Novotná i z ambulantní praxe. Spolu s tím, že přibývají děti s nadváhou, se problém podle ní posouvá do nižšího věku. "Jednu dobu se mluvilo o tom, že se to zastavilo, ale výsledky studií potvrzují nárůst," řekla Novotná. Zatímco dříve se obezita týkala hlavně dětí ve věku 11 až 14 let, dnes už je to i okolo sedmého či osmého roku. "A měli jsme v léčebně i opravdu obézní tříleté dítě," doplnila Novotná.
Nedostatek pohybu podle ní vyplývá z toho, že i děti čím dál víc jezdí na elektrokolech či elektrických koloběžkách, hodně dětí nechodí skoro vůbec nebo jen málo ven. "Rodiče o ně mají strach nebo jsou děti doma zavřené na sociálních sítích. A rodiče mají pocit, že jako pohyb venku stačí projet se v elektrickém autíčku. A druhý důvod je strava. Řada rodičů už není zvyklá vařit, rodina se nesejde u večeře. Dětem chybí zelenina a ovoce a také jsou velmi vybíravé, jí jen některá jídla a rodiče jim je dělají dokola," poznamenala Novotná.
Do léčebny velmi často míří děti rodičů, z nichž je jeden obézní, méně často jsou oba nebo ani jeden. Léčebný pobyt trvá čtyři týdny, během nichž by měly děti získat správné stravovací návyky a vzdělat se v tom, jak správně jíst. Podle Novotné jim vydrží nadšení jeden až dva měsíce, pak už je pro ně těžší navazovat na režim z léčebny a největší komplikací jsou Vánoce. "Někteří jsou ale velmi motivovaní, jezdí k nám opakovaně. Strašně se to odvíjí od podpory v rodině," řekla Novotná. Nejdůležitější podle ní je, aby i ostatní členové rodiny měli správné stravovací návyky. Proto přijíždějí na jeden den do léčebny i rodiče, aby si vyslechli přednášku o vhodném stravování. "Rodič je vzor, a co dítě naučí, to si dítě odnáší do dalších let," uvedla Novotná.
Děti se tak učí, které potraviny jsou vhodné, které nikoliv, jak má vypadat nutričně vyvážená strava, jak velké by měly být porce. "Vše děláme formou zábavy a hry, zapojujeme je do toho, aby se naučily samy seskládat s rodiči jídelníček na celý týden," uvedla Novotná. Stejně tak děti v léčebně chystají na kritické situace, například ve školní jídelně, aby věděli, že si mohou říct o správnou velikost porce, aby upřednostňovaly zdravější jídla, například saláty. Cílem je naučit děti trvalé změně.