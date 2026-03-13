Brnem putuje obří chlupatá bakterie. S městem má speciální souvislost

Přestože hraje významnou roli ve střevech, většina lidí bakterii Escherichia coli nikdy na vlastní oči nespatří. To však neplatí o Brně, kde se v těchto dnech pohybuje šestimetrový nafukovací model této bakterie známé pod zkratkou E. coli. Jeho úkolem je lákat na Dny elektronové mikroskopie ve městě, které je právě v tomto oboru světovou špičkou.

V minulých letech mohli Brňané v ulicích obdivovat obří želvušku či roztoče. Tentokrát se před nimi tyčí model E. coli, který je třímilionkrát větší než originál. Právě tato bakterie patřila k prvním objektům zkoumaným pomocí elektronového mikroskopu.

V Brně se usadil pětimetrový roztoč, nafukovací model láká na dny mikroskopie

Ve čtvrtek tato „chlupatá potvora“ překvapila kolemjdoucí přímo na ústředním náměstí Svobody, už také zasvítila v noci ze střechy budovy v areálu Vlněna.

Šestimetrový nafukovací model bakterie Escherichia coli, zvané též E.coli, láká v Brně na Dny elektronové mikroskopie. (březen 2026)
V pondělí 23. března bude bakterie E.coli k vidění na Moravském náměstí ve společnosti osminohé želvušky, roztoče, bakteriofágu a nanostruktury.

Dny elektronové mikroskopie se v Brně uskuteční od 23. do 29. března a přinesou exkurze, přednášky, workshopy, výstavy i „hands-on“ aktivity pro všechny věkové skupiny. Program se koná na zdejší hvězdárně, která akci pořádá, ale i u místních výrobců elektronových mikroskopů, ve výzkumných centrech, školách, muzeu nebo science centru. Podrobnosti nabízí web dembrno.cz.

Mikroskop z Brna jako jediný zkoumá živé tvory, je citlivý na vibrace i řeč

Elektronová mikroskopie se využívá v kriminalistice, archeologii či medicíně. Právě v Brně, které se může pyšnit odkazem inovátora Armina Delonga, se vyrábí třetina světové produkce těchto strojů.

Aktuálně tu sídlí hned tři velcí výrobci, kteří navázali na dědictví zkrachovalé Tesly Brno: Thermo Fisher Scientific, Tescan Orsay Holding a Delong Instruments.

