Průmyslový areál přižene víc náklaďáků, obce na Břeclavsku se bojí provozu

Zneklidnění obyvatelé si k ruce berou i studii na posouzení vlivu projektu na životní prostředí, podle níž nové haly a sklady negativně ovlivní dopravu jak v Zaječí, tak i v sousedních Hustopečích, Starovičkách nebo Velkých Pavlovicích.

„Počet nákladních vozů za den se má v obci zvýšit přibližně o polovinu, což se nám samozřejmě nelíbí,“ ohrazuje se místostarosta Zaječí Vít Lindner (nez.) s tím, že kromě případného ruchu mu dělá starosti také bezpečnost občanů. Přímo u hlavní silnice se totiž nachází mateřská škola a hustější doprava podle něj znamená i větší riziko nehody či ohrožení dětí.

Ačkoliv mezi zastupiteli obce panuje s výstavbou areálu spíše nesouhlas, Lindner dodává, že jsou otevření dalším jednáním.

„Důležité je znát názor lidí, proto chceme udělat veřejnou anketu, ve které se k výstavbě mohou vyjádřit. Přinést by jim totiž mohla i nějaké výhody,“ podotýká.

Práci v odvětví lehkého strojírenství a skladování by mohlo díky novému areálu nalézt až 350 lidí. „Počítáme s nabídkou příležitostí pro různé profese i úrovně kvalifikace a navýšení kupní síly obyvatel. Obec navíc získá další příjmy do svého rozpočtu díky vybraným daním,“ zmiňuje některé benefity Karel Taschner, mluvčí developerské společnosti Panattoni.

7 hektarů orné půdy zabere nový průmyslový areál v blízkosti Zaječí na Břeclavsku.

Místostarosta je však vůči vyhlídce nových pracovních míst mírně skeptický. Ačkoliv nezpochybňuje, že někteří obyvatelé nové místo najdou, podle jeho slov mívají podobné společnosti spíše agenturní zaměstnance, kteří často pocházejí ze zahraničí. Jestli stejný scénář nastane i v tomto případě, rozhodne až budoucí nájemce, kterého firma Panattoni zatím nevybrala.

„Projekt je teprve na počátku plánování. Než jej začneme nabízet, musíme ho kvůli dlouhému a někdy i nepředvídatelnému povolovacímu procesu připravit do určité fáze povolení,“ poznamenává Taschner s tím, že se samotnou výstavbou chce developer začít až po podpisu nájemní smlouvy.

V současnosti se navíc firma rozhodla upravit některé parametry projektu a ukončila proto posuzování vlivu na životní prostředí i získávání povolení, což celý proces zpomalí. „Je to běžný postup, pokud je potřeba něco měnit. Znovu posuzování zahájíme, jakmile budeme mít podklady upravené,“ zdůvodňuje Taschner s tím, že všechny kroky otevřeně komunikují i s obcí Zaječí.

Strategicky výhodná lokalita

V ideálním případě by chtěla firma začít stavět za rok. Součástí areálu má být 48 nákladních doků a haly o rozměru 15 a 13 tisíc metrů čtverečních. Celý komplex zabere sedm hektarů orné půdy, což je plocha, na kterou by se vešla téměř dvě Václavská náměstí.

To Lindner vnímá jako další překážku, velikost stavby by podle něj totiž mohla kromě dopravy narušit i okolní ráz krajiny. „Obec nebude ze strany od nádraží vůbec vidět,“ stěžuje si.

Taschner nicméně upozorňuje, že v územním plánu je lokalita určena pro stavbu průmyslového areálu už od roku 2009. „Místo je pro nás vhodné i vzhledem k umístění dalších našich průmyslových parků, jak v Brně u dálnice D1, tak na dálnici D2 na Slovensku u obce Plavecký Štvrtok,“ vysvětluje a dodává, že lokalita je strategická také kvůli blízkosti k nádraží v Zaječí i k dálnici D2.

Právě na tu bude podle zmíněné studie o dopadech na životní prostředí směřovat severně z areálu většina nákladních vozů, v menší míře pak pojedou na Velké Pavlovice. Tam však starosta Petr Hasil (nez.) výrazné zvýšení provozu nepředpokládá. „Myslím, že velká část pojede směrem Brno nebo Břeclav a v takovém případě by nemělo smysl, aby jezdily i přes nás,“ předpokládá Hasil.

Každopádně dodává, že je celý projekt zatím v jednání, takže podrobnosti nezná. „Nechci to samozřejmě nijak zlehčovat, má to ale svá pro a proti. Na jednu stranu si stojíme za tím, že chceme větší zaměstnanost, ale když přijde řešení například v podobě tohoto průmyslového areálu, přinese to další potíže, jako je právě doprava nebo třeba prašnost,“ poznamenává starosta.

350 lidí má v průmyslové zóně u Zaječí najít práci.

Ačkoliv Hasil zmiňuje, že by se větší provoz mohl týkat spíše sousedních Staroviček, které jsou právě severně od Zaječí, ani jejich starosta Vladimír Drbola (nez.) to nevnímá jako závažný problém. Podle něj už v současnosti projíždí obcí velké množství nákladních vozů a dalších 140 denně by velký rozdíl neudělalo.

„Lidé jsou na to už relativně zvyklí. U nás projede denně okolo deseti až dvanácti tisíc aut, nebereme to proto jako velkou hrozbu,“ uznává Drbola.

I tak by ale obce blízko dálnice úlevu od vytížené dopravy uvítaly, někteří místní politici proto oživili myšlenku nájezdu na dálnici D2 mezi Velkými Pavlovicemi a Zaječím. Lindner však upozorňuje, že nelze hovořit o nějakém aktivním jednání, vedou se spíše jen nezávazné diskuse a celý plán je zatím jen „na papíře“. Podle odhadu Ředitelství silnic a dálnic by nájezd mohl stát nejdříve za sedm let.