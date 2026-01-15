Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

  5:32aktualizováno  5:32
Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského obchodního centra Futurum zkouší tento týden štěstí při moderním „lovu pokladů“, který v prvních dnech přilákal davy lidí.

Prodejna, kterou si tady na týden otevřela francouzská společnost King Colis, přivedla poprvé do Brna fenomén posledních let – přeprodává ztracené a nedoručitelné zásilky z celé Evropy. Balíky, které nenašly svého adresáta často kvůli chybně uvedené adrese a jež by jinak skončily v odpadu, firma nabízí za netradičních podmínek.

Zákazníci je mohou rozbalit až po zaplacení, při výběru tak pomůže nanejvýš hmat a sluch. Jinak zcela dobrovolně kupují „zajíce v pytli“.

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí v brněnském obchodním centru Futurum balíky, jež nenašly svého adresáta. Lidé zaplatí za váhu vybrané zásilky a teprve pak zjišťují, co si vlastně koupili. (14. ledna 2026)
„Podle mě to jsou převážně blbosti z Číny,“ říká pobaveně jedna ze zákaznic Kateřina Nováková. Přesto nakoupila za 700 korun. Míří k nejbližšímu stolku, kde postupně rozbaluje tři tajemné zásilky. „Přemýšlela jsem, že co nevyužiji, dám na charitu,“ říká, zatímco zápasí s prvním obalem, který znemožňuje identifikaci obsahu.

„Co to je za blbinu?“ ptá se a ukazuje saténový šátek na vlasy a povlak na polštář. V dalším balíčku nachází akumulátor k robotickému vysavači. Poslední balíček, poslední šance na jackpot… kus poličky. „To si děláte srandu,“ směje se Nováková vlastní smůle.

Relativně malý prostor prodejny ohraničují velké bedny plné balíčků všech tvarů a velikostí. Muž středního věku si zrovna přikládá balíček k uchu a snaží se podle zvuku odhadnout jeho obsah. „Zase boty,“ konstatuje jiný a pokračuje v přehrabování. Pohmatem mezi balíčky lze identifikovat například cyklistické sedlo či knihu.

Zboží všeho druhu

Nakupující si v prodejně vybírají ze dvou typů balíčků, jejichž cena se odvíjí od hmotnosti. Standardní stojí 59 korun za 100 gramů, prémiové pak 79 korun. „Cena závisí na dodavateli. Prémiové balíčky jsou například od Amazonu,“ přibližuje zástupce francouzské firmy Lucas Orbelli.

Návštěvou obchodu si přišel zpestřit den i muž postávající opodál v doprovodu dvou žen. „Přišli jsme kvůli zábavě,“ vysvětluje. Otevírá jeden z balíčků, kterých má plnou náruč. V ruce drží už druhý akumulátor dne. „Teď mám teda o radost míň,“ říká, zatímco jeho smích naznačuje pravý opak.

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Větší výskyt drobné elektroniky není náhodný. „Nejběžnější je elektronika a oblečení, ale najdete tu prakticky cokoliv – peněženku, květiny, ale i vzácné Pokémon karty nebo zlatou cihlu,“ říká Orbelli.

Někteří lidé bývají ze svých nálezů zklamaní a snaží se je vrátit. V Brně se to však podle něj zatím nestalo a většina zákazníků je z produktů nadšená. „Jeden pán našel v balíčku sexuální hračky, což ho velmi pobavilo,“ vzpomíná Orbelli se smíchem.

„Jako návštěva kasina“

Někteří kolem prodejny jen procházejí, případně se na chvíli zastaví a pozorují, jiní berou nákupy ve velkém. Jeden ze zákazníků kromě bílých pytlů nese v náruči i rozměrnou krabici. Přestože s podobným prodejem nemá žádnou zkušenost, nezabránilo mu to v nákupu za devět tisíc korun. „Udělal jsem to jen tak, je mi jedno, co tam najdu,“ říká s nadhledem.

Jiným slouží návštěva obchodu jako rodinná zábava. „Je to taková loterie,“ hlásí muž, kterého sem přivedla dcera. „Byli jsme tu včera, líbilo se nám to, tak jsme přišli na druhé kolo. Včera jsme pořídili laserový měřič a malý reproduktor, takže to bylo celkem výhodné,“ doplňuje dcera.

Nadšení odpovídá i částka, kterou dnes utratili – 4 500 korun. „Bereme to jako návštěvu kasina, kam se jde prohrát, takže jakákoliv výhra potěší,“ vysvětluje otec.

Pro balík kdykoli i mimo města. Zásilkové boxy dobývají i moravský venkov

Zájemci mohou své štěstí zkoušet až do neděle. Do Brna společnost přivezla přibližně šest tun zásilek a v případě potřeby je připravena dodat další, takže nedostatek balíčků nehrozí. „Vyprodáno bude nejdříve v neděli odpoledne,“ ujišťuje zástupce firmy.

Ti, kteří prodejnu nestihnou navštívit, však nemusí zoufat – balíčky lze zakoupit nejen na dočasných takzvaných pop-up prodejnách, ale také na specializovaných e-shopech.

Štěstí v brněnské prodejně zkusili i redaktoři iDNES.cz. Koupili dva menší balíčky, celkem za 240 korun. Zatímco ve standardním balíčku byla pokojová televizní anténa, z druhého prémiového vybalili skrytou bezdrátovou minikameru. Reportáže na iDNES.cz teď budou o poznání šťavnatější…

Břeh Labe v Kolíně chce město oživit molem a pobytovými schody

ilustrační snímek

Kolín chce nechat u Labe nedaleko přístaviště pro malá plavidla vybudovat pobytové schody a molo. Mají oživit břeh řeky na zálabské straně a sloužit pro...

14. ledna 2026  18:35,  aktualizováno  18:35

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti vytváří místy ledovka

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti může na silnicích místy vytvářet ledovka, silničáři vozovky posypali, přesto však nabádají ke zvýšené...

14. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

