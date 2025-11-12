O nálezu mrtvé ženy jako první informoval Blanenský deník. Policie informaci potvrdila, ale žádné podrobnosti nesdělila. „Zjišťujeme totožnost ženy i okolnosti její smrti,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Téměř 139 metrů hluboká Macocha je vyhledávanou turistickou destinací, ale také častým místem sebevražd.
V posledních letech vzbudil rozruch případ ženy z června 2023, která do propasti skočila i se svými dvěma malými dětmi.
Letos v dubnu pak zde ukončila svůj život Lenka Šimůnková, matka Elišky zastřelené vrahem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. V úterý byl z napomáhání k její smrti obviněn bývalý policista Pavel Štěpán, který údajně Šimůnkovou k propasti odvezl.