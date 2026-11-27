Letošní vánoční strom je přibližně 71 let starý. Jeho výzdobu tvoří přes tři kilometry světelných řetězů a osm desítek světelných baněk. Červenobílé pruhované ozdoby ladí se svetrem, do něhož se i letos oblékl brněnský drak.
Tradice veřejných vánočních stromů má přitom v Brně už více než stoletou historii. První Vánoční strom republiky nechal na náměstí Svobody vztyčit v roce 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Inspiroval ho nález opuštěného nemluvněte v lesích u Bílovic nad Svitavou o pět let dříve. Už tehdy bylo stejně jako letos rozsvícení stromu spojené s dobročinnou sbírkou na pomoc potřebným dětem.
Už v půl páté vpodvečer se na vánočně osvětleném náměstí začali scházet lidé. Nasávali adventní atmosféru, ochutnávali místní speciality a prohlíželi si nabídku stánků, od nichž voněly skořicové trdelníky a grilované uzeniny. Čekání na rozsvícení stromu jim zpříjemnilo vystoupení vzdušných akrobatů ze souboru AirGym Art Company.
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Na pódiu se vzápětí vystřídali zástupci města včetně nového brněnského primátora Jakuba Hrušky (KDU-ČSL). Ten návštěvníkům popřál, aby si užili podle něj druhé nejkrásnější Vánoce hned po těch, které tráví doma. „Jsem za to rád a přeji vám, abyste si je užili a aby to byl takový start do adventu,“ uvedl primátor.
Vánočnímu stromu i obyvatelům města požehnal generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka. Ve své modlitbě připomněl význam adventu jako času naděje, radosti a vzájemné sounáležitosti. „Ať světlo tohoto našeho brněnského vánočního stromu není jenom ozdobou na našem náměstí, ale ať je také znamením světla, které můžeme rozsvěcet v životě druhých,“ pronesl. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu tak mohlo odstartovat.
Deset, devět, osm… odpočítávalo společně s moderátory zaplněné náměstí. Jakmile se na vánočním stromě rozzářila světla, ozval se potlesk. „Milé Brno, máme rozsvíceno! Brněnské Vánoce jsou zahájeny!“ zaznělo vzápětí z pódia.
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O hodinu později se rozzářil také vánoční strom na Zelném trhu. Slavnostního rozsvícení stříbrného smrku pichlavého se zúčastnila i rodina z Radostic u Brna, která jej městu darovala. Samotného rozsvícení stromu, jehož výzdoba je laděná do zlaté a stříbrné barvy, se ujaly děti.
Náměstí se přitom za zvuků hudby proměnilo v zimní krajinu. Z výšky se snášely sněhové vločky, prostor kolem stromu ozařovaly stříbrnomodré světelné panely a na fasádách okolních domů se objevily projekce sněhových vloček.
Návštěvníky Zelného trhu letos čeká i hudební novinka v podobě adventních fanfár. Ve světové premiéře zazní hned v sobotu 28. listopadu v 17.55 hodin, další si budou moci lidé poslechnout o adventních nedělích až do Vánoc.
Ze Zelného trhu se pak předvánoční oslavy přesunuly na Moravské náměstí, kde se o hodinu později rozzářil další vánoční strom.
Na náměstí Svobody letos návštěvníci najdou 54 prodejních stánků, dalších deset na Dominikánském náměstí a devět na nádvoří Staré radnice. Trhy na těchto místech potrvají do 23. prosince. Zatímco na Zelném trhu a Moravském náměstí až do Silvestra.