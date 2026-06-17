Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná

Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, už Vrchní soud v Praze projednat nemůže. Důvodem je rezignace Lastovecké na pozici státní zástupkyně. Kárné řízení bude pokračovat, ale soud bude projednávat námitky samotné Lastovecké. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) na základě pondělního rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.
Zákon umožňuje státním zástupcům se v kárném řízení očistit, o což Lastovecká usiluje i přes svou rezignaci, funkce jí zaniká 31. srpna. "Řízení týkající se námitek podané jinými osobami v neprospěch kárně obviněné však musí ze zákona zastavit," uvedlo dnes NSZ. Rezignace Lastovecké tak podle něj kárnému senátu zabránila v tom, aby mohl záležitost posoudit v plném rozsahu. Jednání je nařízené na 23. června.
Svou rezignaci Lastovecká zdůvodnila ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Uvedla také, že ji k odchodu definitivně přesvědčila výtka od olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Ten jí vyčetl rozhovor do médií, který se týkal takzvané bitcoinové kauzy a v němž se vyjadřovala k tomu, proč ji Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu pro její údajnou podjatost. Výtku odůvodnil tím, že Lastovecká porušila povinnosti spočívající v poskytnutí informací z probíhajícího trestního řízení médiím.
Lastovecká oznámila rezignaci 1. června a v rezignačním dopise uvedla, že si projednání Dragounovy výtky přeje, a to nejen kvůli své vlastní osobě, ale kvůli budoucnosti státního zastupitelství. Dragounovu výtku označila za věcně problematickou a zároveň za odborně a formálně zpracovanou způsobem, který v ní "vyvolal profesní rozpaky".
Dragoun uvedl, že jeho podřízená rozhovorem ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost postupu v přípravném řízení. Interview podle něj vytvořilo mylný dojem, že olomoucké vrchní státní zastupitelství postupovalo v bitcoinové kauze nezákonně nebo účelově. Kárné řízení proti Lastovecké ale nenavrhl. Lastovecká podala proti výtce námitku a uvedla, že neporušila mlčenlivost a že v rozhovoru neprozradila žádné neveřejné informace.
Bradáčová s formulací Dragounovy výtky nesouhlasila, proto se do řízení zapojila se svoji námitkou. Podle ní bylo rozhovorem, který Lastovecká poskytla Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz, ohrožen i účel konkrétního trestního řízení, a to nikoliv hypoteticky, ale s reálným a průkazným dopadem na další průběh řízení. "Nejvyšší státní zástupkyně v námitce zdůraznila, že Petra Lastovecká v dané trestní věci není dozorovou státní zástupkyní a není ani v jiném procesním postavení, které by ji opravňovalo poskytovat o této trestní věci informace veřejnosti," uvedlo NSZ. Ty měly zůstat podle Bradáčové z legitimních důvodů utajeny.
Deník N dříve uvedl, že Lastovecká navrhla v lednu na uzavřené poradě k bitcoinové kauze obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) kvůli přijetí kryptoměny od odsouzeného drogového dealera. Následovalo její stažení z pracovního týmu. Policie Blažka začala stíhat minulý měsíc, viní ho z praní špinavých peněz a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažek obvinění odmítá.
Současný ministr Jeroným Tejc (za ANO) si minulý týden vyslechl výtky Lastovecké ke stavu státního zastupitelství. Předala mu materiály, které podle ní konkrétně dokládají její důvody pro rezignaci. "Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce. Slíbil, že se s nimi seznámí, a že se potom uvidí co dál," uvedla Lastovecká ve stručném prohlášení.