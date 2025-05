Hauser se podle obžaloby nejdřív pravděpodobně ze žárlivosti pohádal s dalším bezdomovcem, následně jej napadl, rozbil mu čelo a způsobil pohmožděniny. Zaútočil na něj plnou pivní lahví. „Poškozenému způsobil krvácející otevřenou ránu u levého obočí v délce tří až čtyř centimetrů,“ uvedl státní zástupce Milan Richter.

Obžalovaný Hauser se však podle svých slov na místě pravděpodobně vůbec nenacházel, protože byl zrovna v Bystrci. Sice opilý, ale pamatuje si, že mu údajně napadený bezdomovec volal z cizího čísla, když krmil kachny u řeky. „Navíc pivo piju jen v plechu, jak bych došel k pivu ve skle? A kdybych pivo měl, určitě bych ho raději vypil,“ hájil se Hauser.

U druhého incidentu vinu přiznal. Tento konflikt se odehrál v parku na Mendlově náměstí, kde seděla jeho družka s jiným bezdomovcem. Hauser chtěl svou partnerku odvést, druhý muž ho však odstrčil. „Říkal jí, ty ku**o pojď domů. Tak jsem mu řekl, a táhne, a fest jsem do něj žduchl,“ popsal napadený bezdomovec roztržku.

Podle něj Hauser vytáhl z odpadkového koše dvě prázdné sklenice od vína a rozešel se proti němu. První sklenici se mu ještě podařilo zachytit, druhou ho však útočník udeřil do hlavy. V rámci své obrany Hausera svalil na zem, začal do něho kopat a dávat mu pěstmi. „Nesmím vidět svoji krev, pak se nezastavím. Cizí krev mi nevadí, ale když vidím tu svoji, to je konečná,“ komentoval napadený svůj protiútok.

U soudu jako svědkyně vypovídala také družka obžalovaného. „Mám nízký tlak a často omdlívám, takže když mám peníze, koupím si za čtyřicet korun panáčka,“ popisovala, jak se potýká se svým zdravotním stavem. Na dotaz soudce, zda měla panák alkoholu i před soudním jednáním, přiznala, že ano. „Jenom ale takový malinký,“ tvrdila.

Podle ní v obou případech zaútočili zmínění bezdomovci na Hausera jako první. Jako důvod uvedla žárlivost, protože s ní oba muži chtěli mít intimní styk, ale ona byla vždy jen s obžalovaným. „Chtěl mě dotáhnout do lesa a znásilnit, ale nechtěla jsem ho, protože je starý a škaredý,“ uvedla o prvním poškozeném Hauserova družka. „Nemám bezdomovce ráda, jsou to blbci,“ dodala.

Soudce Aleš Novotný prodloužil Hauserovi vazbu, protože se soud podle jeho slov obává opakování podobných skutků. „Kombinace alkoholu a osobnostních rysů obžalovaného vede k tomu, že reaguje agresivně,“ vysvětlil Novotný s tím, že propuštění na svobodu příliš velkým rizikem.

Soudní jednání bude pokračovat začátkem srpna. Obžalovanému hrozí tři až deset let.