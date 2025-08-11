Muže napadla skupina nejméně čtyř dětí. Po počátečním strkání a úderech rukou začali školáci muže kopat, srazili ho na zem, surově ho bili pěstmi a také teleskopickým obuškem.
Muž se jim v první fázi nebránil a stačil se před jejich údery jen krýt. Poté se mu podařilo vstát a utéct na cestu, po které zamířil z lesa ven.
„Kriminalisté se věcí začali zabývat, v tuto chvíli máme zjištěnu totožnost účastníků konfliktu a pracujeme na jeho úplném objasnění. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé, spolupracujeme i s orgánem sociálně právní ochrany dětí,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.
|
Aktérkami šikany v Hodoníně jsou jen dívky, policie prověřuje i vydírání
Bližší informace k události – tedy kdy k ní došlo a jaký byl motiv napadení muže – policie nesdělila.
Z napadení existuje i videozáznam, který CNN Prima News zveřejnila v neděli večer. Podle informací stanice školáci muže napadli proto, že si psal s jejich teprve třináctiletou kamarádkou, která ho do lesa vylákala.
„Věc je kvalifikována jako ohrožování výchovy dítěte, probíhají výslechy a další procesní úkony. Právní kvalifikace se však v rámci šetření ještě může změnit,“ doplnil Šváb.