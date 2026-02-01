Divoká noc v Brně. Policisté řešili pouliční bitky i pobodání nožem

U dvou rvaček zasahovali v noci ze soboty na neděli brněnští policisté. Konflikt se odehrál v hudebním klubu u Šilingrova náměstí, odkud kvůli nevhodnému chování vyhodili jednoho z hostů. O hodinu později museli policisté odtrhnout několik mužů od sebe na ulici Husova. V centru města vyjížděli také k pobodání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Krátce po 23. hodině byli policisté přivolaní k hromadnému napadení na koncertu v hudebním klubu u Šilingrova náměstí. Na začátku mělo dojít k nevhodnému chování jednoho z účastníků, které přerostlo k napadení mezi několika účastníky,“ sdělil mluvčí brněnských policistů Petr Vala.

Asi o hodinu později si policisté všimli strkanice na ulici Husova. „Hlídka od sebe muže odtrhla. Na místo ale z důvodu většího počtu aktérů potyčky přijely i policejní posily. Za konfliktem rovněž stálo nevhodné chování a vyvedení z jednoho podniku na ulici,“ doplnil mluvčí.

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

Krátce po jedné hodině ráno zadrželi strážníci na ulici Kobližná muže, který nožem napadl jiného a způsobil mu bodnořeznou ránu na noze. „Napadený musel na ošetření do nemocnice, naopak útočník skončil v policejní cele,“ sdělil Vala.

A do policejní cely putoval kolem sedmé hodiny ranní také muž, který v Horních Heršpicích napadl ženu, jejíž volání o pomoc slyšeli obyvatelé nedalekého domu. Po příjezdu na místo se hlídce podařilo utíkajícího útočníka zpacifikovat.

„Všechny případy policisté nyní prošetření pro podezření ze spáchání trestných činů a nadále se jimi zabývají,“ doplnil mluvčí.

