Po vraždě mladého Roma další útok na Ukrajince. Jeden z agresorů dostal 5,5 roku

Nejdelší podmínka u dospělých činí pět let. Mezi obžalovanými jsou i tři mladiství, kteří si od soudu odnesli také podmínky trvající nanejvýš tři roky. Soud poslal do vězení Ladislava Hartmanna, který svou vinu popřel. Vypověděl, že je alkoholikem a netušil proto, do čeho se zapojil. Dle svých slov chtěl jen bránit kamaráda a ke rvačce se přidal až později. Ostatní se k útoku přiznali. Státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová si ponechala lhůtu pro odvolání, stejně jako Hartmann. Řekl, že události lituje a že mu změnila život.

Potyčka se stala ve vyhrocené atmosféře jen dva dny po tragické události u Brněnské přehrady, kdy skupinka Romů napadla muže, jenž se ohradil proti hlasité hudbě, kterou si pouštěli v tramvaji. Napadený Rohozin se útočníkům snažil bránit, přičemž jednoho z nich nožem vážně zranil a pořezal i dalšího. Nikolas Z. na následky bodných ran zemřel. Krajský soud v Brně jednání Rohozina označil za nutnou sebeobranu a zprostil jej obvinění.

O dva dny později se sešli hlavně členové romské komunity na pietním pochodu za zemřelého mladíka. Ten později vedl ke rvačce, při které skupinka převážně opilých mladých mužů napadla dva náhodné Ukrajince v centru města. „Jdeme mlátit Ukrajince,“ vyzývali a pokřikovali někteří z agresorů.

Ukrajinci seděli na zahrádce podniku kousek od Dominikánského náměstí. „Nejdříve si ověřili jejich totožnost. Když jim ji potvrdili, jeden z útočníků kopl do desky stolu. Po mužích házeli stoly a židle ze zahrádky přilehlých podniků,“ popsal soudce Martin Hrabal. Vzduchem létaly i vázy, jedna z nich údajně prorazila stěnu. Odsouzení musí zaplatit škodu za zdemolované vybavení ve výši 19 tisíc korun.

Napadení muži vyvázli bez zranění. „Celá situace mohla skončit daleko závažněji,“ upozornil soudce. Údery útočníků mířily především do oblasti hlavy. „Všichni si museli být vědomi, jaké následky svým činem mohou způsobit,“ zdůraznil Hrabal. Při svém rozhodování přihlížel i k dřívější trestné činnosti šestice odsouzených.

„Motivem byla hostilní zášť proti ukrajinskému etniku,“ řekla státní zástupkyně Zámoravcová.

Tehdejší vyhrocenou situaci museli uklidnit policisté. Na místo se sjelo několik hlídek republikové i městské policie.