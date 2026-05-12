Zoo svým krokem chce dát jasně najevo, že podobné chování není v souladu s jejími hodnotami a nehodlá ho tolerovat. Proto ani nejprve nevyšla vstříc výzvě samotného výtržníka, který se ozval a chtěl, aby video zoo ze svých sociálních sítí stáhla.
Později však obrátila. „Z důvodu velmi hrubých, neuctivých a rasistických komentářů původní příspěvek stahujeme. Nechceme, aby se debata o chování ke zvířatům ubírala tímto směrem,“ vysvětlila zoo. Rozhodnutí respektuje i redakce iDNES.cz a původní odkaz na video už v tomto textu nezobrazuje.
|
Savanu buvolům, druhý kemp. Dvorská zoo slaví 80 let a má velké plány
„Pán si sypal popel na hlavu, omlouval se. Také nám řekl, že přichystá i nějakou větší písemnou omluvu. Tu my pak klidně zveřejníme. Ani to nás však nijak neobměkčí. Nechceme, aby to vyšumělo a už to řešíme s našimi právníky,“ prohlásil pro iDNES.cz mluvčí zoo Jan Bedřich.
Podle svých slov to vše směřuje k tomu, že případ předají k vyšetření i policistům. Jak sama zahrada uvedla v původním příspěvku na svých sociálních sítích, jednání zachycené na videu může být posuzováno i jako týrání zvířat, což je trestný čin.
Přestože takin vyvázl bez zranění, je nyní více plachý, obezřetnější a k lidem méně důvěřivý. Zoo proto lidem připomíná, aby při návštěvě dodržovali návštěvní řád a chovali se ke zvířatům ohleduplně.
„Každé z nich si zaslouží klid, respekt a bezpečí. Dlouhodobě se snažíme, stejně jako ostatní zoologické zahrady, budovat prostředí, kde se návštěvníci i zvířata cítí dobře,“ dodala zoo.