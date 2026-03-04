Kavárnu se zahrádkou slibovali politici otevřít na letošní sezonu, jenže těžko říct, jestli se to vůbec povede.
Až teprve loni v prosinci získala dvoupodlažní budova kolaudační razítko. Navíc vyšlo najevo, že formálně nejde o kavárnu. Oficiálně jde o „technické zázemí protipovodňových opatření“. Kavárna z budovy teprve musí papírově i fakticky vzniknout. „Je to zatím jen holý prostor, není tam žádná kuchyň, šatna pro personál nebo toalety,“ vysvětlila místostarostka Brna-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
I když se o kavárně v těchto místech mluvilo už od samého počátku, vzniknout tady podle místostarostky oficiálně nemohla. Podle ní to nedovoloval starý územní plán, na základě nějž vznikl i celý projekt zábran proti velké vodě a náplavky. I úřad tak musel vydat stavební povolení na něco jiného, než co politici prezentovali.
Městská část Brno-střed, která má objekt teprve od úterního rozhodnutí brněnských zastupitelů oficiálně svěřený do správy, musí interiér kavárny teprve vybudovat. Na úpravy vnitřních prostor potřebuje nejdříve sehnat stavební firmu. Samotný proces i následné práce tak zaberou několik měsíců.
Až po dokončení finální podoby počítají politici s vypsáním tendru na provozovatele kavárny s kapacitou 60 hostů uvnitř a dalších pěti desítek na přilehlé terase. Spodní patro pak bude sloužit jako bar s výčepem.
Sama radnice mluví o otevření kavárny a výčepu jen obecně „v průběhu léta“, ale to jedině v případě, že vše půjde hladce.
Dva stánky během jara
Útěchou návštěvníkům náplavky může být alespoň to, že by se mohli dočkat jiného drobného občerstvení. „Na nejbližším zasedání rady městské části připravujeme bod týkající se výběrového řízení na tržní místa,“ sdělil mluvčí radnice Brno-střed Michal Šťastný.
Tato místa pro stánkaře či pojízdné prodejny například s kávou nebo zmrzlinou by měla být celkově dvě. Jedno naproti fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, tedy u ulice Poříčí, druhé pak v okolí mokřadu blíže koupališti Riviéra. „Zakoupit občerstvení by si lidé mohli v průběhu jara,“ doplnil Šťastný.
V běhu jsou už řízení na provozovatele jednotlivých prodejních okýnek poblíž budovy kavárny. Zájemci mají čas do poloviny příštího týdne. S tím se také podle místostarostky v nejbližší době otevřou lidem i tamní dosud nepřístupné toalety.