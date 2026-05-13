Budova na náplavce určená pro prodej občerstvení ožije. Po roce od dokončení

Marek Osouch
  6:12aktualizováno  6:12
Na prázdnou budovu na náplavce v centru Brna musí už skoro rok koukat kolemjdoucí, kteří si užívají vycházky podél řeky Svratky. Před pár týdny se tady objevily zatím jen mobilní stánky s prodejem zmrzliny a kávy. Zděná budova s prostory pro kavárnu a další občerstvení začne ožívat až teprve příští měsíc.

Městská část Brno-střed v minulých dnech vybrala provozovatele tří prodejen na Rullerově nábřeží, které stále zejí prázdnotou. Celkem měla zájem téměř padesátka podnikatelů i proto, že radnice předem nespecifikovala, jaké služby v místě chce.

Brněnská náplavka má zatím občerstvení jen díky pojízdným vozítkám se zmrzlinou a kávou, brzy mají přibýt stálé prodejny za těmito skly. (květen 2026)
Nakonec je jasné, že nabídka bude široká. Lidé si tu zakoupí slané i sladké občerstvení. Dále třeba točenou zmrzlinu, piva z malých pivovarů, moravská vína, míchané drinky, domácí limonády a samozřejmě i kávu. Prodejci budou připravovat také snídaně a čerstvé svačiny pro děti a dospělé.

Ke všem prodejnám náleží vnitřní prostory i venkovní zahrádka. „Předpokládáme, že podniky otevřou v průběhu června, jakmile dokončí vybavení interiérů a nezbytnou administraci. S veškerým vyřizováním dokumentace se provozovatelům snažíme maximálně pomoci, aby mohli prodávat co nejdříve,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Co však zůstane stále zavřené, je hlavní budova kavárny. Ta totiž i přes dřívější sliby politiků nebyla zkolaudována jako kavárna, takže se vše musí nejdříve papírově přepsat.

„V současné době dokončujeme prováděcí projekt a vyřizujeme souhlas stavebního úřadu se změnou využití,“ dodal starosta.

Zatímco v horním patře v úrovni ulice Poříčí bude kavárna s terasou, ve spodním bar s výčepem. Obě podlaží propojuje schodiště i venkovní výtah.

Jak rychle se vše podaří vyřídit, není jasné. Radnice si přeje, aby se podařilo prostor otevřít v druhé polovině letošního roku. Provozovatele ale zatím nemá, stejně tak ani dobudované a vybavené vnitřní prostory.

