Náplavka kolem Svratky roste od roku 2022, dokončena měla být nejpozději na konci června, tento termín se ale nepodařilo dodržet.

Na stezkách kolem Svratky se stále pracuje, nadále však trvá přesvědčení brněnského magistrátu, že se lidé po nové kolonádě projdou ještě do konce léta.

Bez ohledu na to, že některé úseky ještě nejsou hotové, je někteří neukáznění Brňané využívají k procházkám či jízdě na kole. To v minulých dnech způsobilo i poškození asfaltového chodníku. Také se první zloděj vloupal do připravované kavárny na Rullerově nábřeží, která ještě nezahájila provoz.

Stav, v jakém byla náplavka na přelomu června a července 2025, natočil nadšenec Jiří Podhorský. „Hodinka natáčení brzo ráno a pak celý den stříhání,“ uvedl ke svému počinu, který dal iDNES.cz k dispozici.