Národní divadlo Brno chystá Shakespearovu komedii s popovou hudbou

Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvede novou inscenaci Snu čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespeara režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníků nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. Premiéra bude v pátek v Mahenově divadle, oznámila ČTK mluvčí činohry Karolína Kozubíková.
"Sen je hra o nesmírných podobách lásky. Aby to bylo patrné, s Jaroslavem Jurečkou jsme upravili text, aniž bychom se zbavovali veršů, postavy jsme oblékli do současných kostýmů a složili úplně novou hudbu v popovém stylu," uvedla Keita.
Hrdinové Snu čarovné noci jsou mladí milenci, kteří utíkají z Athén do lesů, aby unikli tlaku okolí i vlastním citovým zmatkům. V kouzelném prostředí, kde vládnou víly, se však jejich vztahy zamotávají pod vlivem nadpřirozených sil. Co bylo jisté, se náhle obrací naruby – láska se mění v odpor, přitažlivost v odmítnutí, člověk se může proměnit v bytost zcela jinou.
Keita staví inscenaci na kontrastu mezi racionálním světem lidí a nespoutaným, snovým prostorem lesa, kde vládne fantazie, chaos i hravost. Scénograf Martin Chocholoušek vytvořil proměnlivý, magický prostor, kostýmy navrhla Kateřina Štefková, hudbu složil David Hlaváč.
V rolích milenců Hermie, Lysandra, Heleny a Demetria se představí Kateřina Mizeráková, Pavel Čeněk Vaculík, Eliška Zbranková a Vojtěch Blahuta. Dvojroli Thesea a Oberona ztvární Ivan Dejmal, Hippolytu a Titanii hraje Jana Štvrtecká. Úlohu Puka dostala Anna Čonková.