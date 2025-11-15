Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Delegace vedená ředitelem divadla Martinem Glaserem si odnesla hned dva „operní Oscary“, jak se těmto cenám přezdívá. A to za nejlepší festival, kterým byl podle poroty Janáček Brno 2024, mezi novými produkcemi pak bodovala inscenace opery Výlety páně Broučkovy od skladatele Leoše Janáčka.
„Janáček Brno už stejné ocenění získal v roce 2019 jako nejlepší přehlídka předcházejícího roku. Nyní jsme potvrdili, že patříme mezi absolutní světovou špičku. Operní svět je do jisté míry dost vybíravý a je skvělé, že se nám daří být v první lize i z města, jako je Brno. Je to ale samozřejmě mnohem náročnější, než když jste v metropoli. Je potřeba odvést o to víc práce a inscenaci a festival udělat o to kvalitnější. Společnou prací ale dokazujeme, že i z pozice Davida lze porazit Goliáše,“ prohlásil Glaser.
Mezinárodní soutěž založil v roce 2012 britský mecenáš Harry Hyman. Ceny jsou každoročně udělovány ve zhruba dvaceti kategoriích, které zahrnují nejen zpěváky, dirigenty, režiséry a operní domy, ale také nové inscenace, nahrávky či festivaly.
Staré dílo v moderní podobě
Vedle vítězství má Národní divadlo Brno na kontě také několik nominací. „Není náhoda, že je získáváme v prestižních kategoriích. Do třetího funkčního období jsme si dali jako jeden z hlavních strategických úkolů posilování pozice v mezinárodním kontextu. Oslovovali jsme více zahraniční novináře i kritiky a začíná se nám stávat, že na některé produkce máme více zahraničních ohlasů než českých. A jsou velmi pozitivní,“ popisuje Glaser.
Oceněný festival Janáček Brno začínal za velmi skromných podmínek v roce 2004. Coby pravidelné bienále, tedy akce konaná jednou za dva roky, odstartoval v roce 2008. Speciální atmosféru má i díky tomu, že jako jediný na světě má možnost prezentovat Janáčka přímo v místech, kde přes padesát let žil a tvořil. „Navazujeme na něj. Málokterý festival něco takového má,“ ví Glaser.
Vyzdvihuje také, že festivalový tým tvoří jednotky lidí, což je výrazně méně než u jiných evropských akcí. Jubilejní desátý ročník se uskuteční příští rok od 13. října do 17. listopadu a lístky už rychle mizí. „Tento ročník bude dosud nejdelší a nejrozsáhlejší, a to jak délkou trvání, tak počtem uvedených produkcí,“ láká mluvčí festivalu Gabriela Vilímková.
Vítězná inscenace Výlety páně Broučkovy vznikla v koprodukci Janáčkovy opery NdB s Teatro Real Madrid a Staatsoper Unter den Linden Berlin v režii Roberta Carsena a hudebním nastudování Marka Ivanoviče. Jde o méně uváděnou Janáčkovu operu složenou na náměty novel Svatopluka Čecha o pohodlném a zápecnickém pražském domácím Broučkovi.
„Carsen vytvořil moderní inscenaci, která vychází z Janáčkova díla, a snaží se ji převést pro současného diváka. A ve městech se zkušeností s totalitou, například v Berlíně, byla druhá část přenesená do roku 1968 velmi pochopitelná. Inscenace má špičkovou kvalitu a zároveň je relevantní s ohledem na nástup autoritářských režimů ve světě,“ vypichuje Glaser.
Podle uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana má tento projekt hodnotu právě i ve zmíněné spolupráci tří velkých operních domů. „Koprodukce s významnými domy a zahraničními týmy ale samozřejmě něco stojí. Musíme dodržet technologie, aby fungovaly nejen v Brně, ale také Berlíně a Madridu,“ zmiňuje Heřman.
Obstojí i vedle největších
Dílo podle Glasera stálo enormní množství sil, času a energie. Ocenění vnímá jako zadostiučinění pro všechny členy týmu. „Vidí, že jsou schopni dostat na jeviště inscenaci, která obstojí vedle největších, nejslavnějších i nejbohatších operních domů, a že práce z Brna je poměřitelná. Vytváříme divadlo s mezinárodním publikem, ale zároveň s relevancí v místě, kdy také pečujeme o janáčkovský odkaz,“ sděluje ředitel.
Obě ocenění podle vedení NdB ukazují, že s dostatečnou podporou lze předčit i přední světové instituce. Podle Heřmana také otevírá dveře k dalším spolupracím. „Potvrzujeme svou pozici, kterou jsme získali už výhrou v roce 2019. Je ale důležité si ji udržet. Ocenění je určitě zárukou kvality. Daří se nám dostávat do Asie, Jižní Ameriky, a plníme tím naše poslání dostávat Janáčka na místa, kde se nehrál nebo hrál méně,“ říká umělecký šéf opery.
Glaser povede od srpna 2028 Národní divadlo v Praze. Věří, že svému nástupci v Brně nepředá „žádné kostlivce“ a že nové vedení naváže na současné úspěchy.
„V minulých letech se ukázalo, jaký obrovský potenciál v NdB je. Z podceňované regionální scény se stalo špičkovým metropolitním divadlem. Věřím, že kandidáti si to uvědomují. Budeme jim maximálně nápomocní, aby se to, co jsme odpracovali, neztratilo, a divadlo vzkvétalo. A samozřejmě se budeme tenhle příběh snažit zopakovat i v jiných kulisách,“ oznamuje.