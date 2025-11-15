Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Jana Soukupová, ČTK
  16:02
Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­ řeckých Aténách.
Daniel Matoušek (Blankytný) a Nicky Spence (Matěj Brouček) v brněnské inscenaci...
Součástí loňského ročníku festivalu Janáček Brno bylo také představení Liška...
Scéna z inscenace Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy v Národním divadle Brno
Daniel Matoušek (Blankytný) a Nicky Spence (Matěj Brouček) v inscenaci...
Delegace vedená ředitelem divadla Martinem Glaserem si odnesla hned dva „operní Oscary“, jak se těmto cenám přezdívá. A to za nejlepší festival, kterým byl podle poroty Janáček Brno 2024, mezi novými produkcemi pak bodovala inscenace opery Výlety páně Broučkovy od skladatele Leoše Janáčka.

„Janáček Brno už stejné ocenění získal v roce 2019 jako nejlepší přehlídka předcházejícího roku. Nyní jsme potvrdili, že patříme mezi absolutní světovou špičku. Operní svět je do jisté míry dost vybíravý a je skvělé, že se nám daří být v první lize i z města, jako je Brno. Je to ale samozřejmě mnohem náročnější, než když jste v metropoli. Je potřeba odvést o to víc práce a inscenaci a festival udělat o to kvalitnější. Společnou prací ale dokazujeme, že i z pozice Davida lze porazit Goliáše,“ prohlásil Glaser.

Daniel Matoušek (Blankytný) a Nicky Spence (Matěj Brouček) v brněnské inscenaci Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy
Součástí loňského ročníku festivalu Janáček Brno bylo také představení Liška Bystrouška.
Scéna z inscenace Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy v Národním divadle Brno
Mezinárodní soutěž založil v roce 2012 britský mecenáš Harry Hyman. Ceny jsou každoročně udělovány ve zhruba dvaceti kategoriích, které zahrnují nejen zpěváky, dirigenty, režiséry a operní domy, ale také nové inscenace, nahrávky či festivaly.

Staré dílo v moderní podobě

Vedle vítězství má Národní divadlo Brno na kontě také několik nominací. „Není náhoda, že je získáváme v prestižních kategoriích. Do třetího funkčního období jsme si dali jako jeden z hlavních strategických úkolů posilování pozice v mezinárodním kontextu. Oslovovali jsme více zahraniční novináře i kritiky a začíná se nám stávat, že na některé produkce máme více zahraničních ohlasů než českých. A jsou velmi pozitivní,“ popisuje Glaser.

Oceněný festival Janáček Brno začínal za velmi skromných podmínek v roce 2004. Coby pravidelné bienále, tedy akce konaná jednou za dva roky, odstartoval v roce 2008. Speciální atmosféru má i díky tomu, že jako jediný na světě má možnost prezentovat Janáčka přímo v místech, kde přes padesát let žil a tvořil. „Navazujeme na něj. Málokterý festival něco takového má,“ ví Glaser.

Nadupaný Janáček jede bez hranic, představí i „nejšílenější operu“

Vyzdvihuje také, že festivalový tým tvoří jednotky lidí, což je výrazně méně než u jiných evropských akcí. Jubilejní desátý ročník se uskuteční příští rok od 13. října do 17. listopadu a lístky už rychle mizí. „Tento ročník bude dosud nejdelší a nejrozsáhlejší, a to jak délkou trvání, tak počtem uvedených produkcí,“ láká mluvčí festivalu Gabriela Vilímková.

Vítězná inscenace Výlety páně Broučkovy vznikla v koprodukci Janáčkovy opery NdB s Teatro Real Madrid a Staatsoper Unter den Linden Berlin v režii Roberta Carsena a hudebním nastudování Marka Ivanoviče. Jde o méně uváděnou Janáčkovu operu složenou na náměty novel Svatopluka Čecha o pohodlném a zápecnickém pražském domácím Broučkovi.

„Carsen vytvořil moderní inscenaci, která vychází z Janáčkova díla, a snaží se ji převést pro současného diváka. A ve městech se zkušeností s totalitou, například v Berlíně, byla druhá část přenesená do roku 1968 velmi pochopitelná. Inscenace má špičkovou kvalitu a zároveň je relevantní s ohledem na nástup autoritářských režimů ve světě,“ vypichuje Glaser.

RECENZE: Od hippies k Dubčekovi aneb kostrbaté putování pana Broučka

Podle uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana má tento projekt hodnotu právě i ve zmíněné spolupráci tří velkých operních domů. „Koprodukce s významnými domy a zahraničními týmy ale samozřejmě něco stojí. Musíme dodržet technologie, aby fungovaly nejen v Brně, ale také Berlíně a Madridu,“ zmiňuje Heřman.

Obstojí i vedle největších

Dílo podle Glasera stálo enormní množství sil, času a energie. Ocenění vnímá jako zadostiučinění pro všechny členy týmu. „Vidí, že jsou schopni dostat na jeviště inscenaci, která obstojí vedle největších, nejslavnějších i nejbohatších operních domů, a že práce z Brna je poměřitelná. Vytváříme divadlo s mezinárodním publikem, ale zároveň s relevancí v místě, kdy také pečujeme o janáčkovský odkaz,“ sděluje ředitel.

Obě ocenění podle vedení NdB ukazují, že s dostatečnou podporou lze předčit i přední světové instituce. Podle Heřmana také otevírá dveře k dalším spolupracím. „Potvrzujeme svou pozici, kterou jsme získali už výhrou v roce 2019. Je ale důležité si ji udržet. Ocenění je určitě zárukou kvality. Daří se nám dostávat do Asie, Jižní Ameriky, a plníme tím naše poslání dostávat Janáčka na místa, kde se nehrál nebo hrál méně,“ říká umělecký šéf opery.

Progrese, nebo klasika? Obojí nejde, míní nový ředitel Národního divadla

Glaser povede od srpna 2028 Národní divadlo v Praze. Věří, že svému nástupci v Brně nepředá „žádné kostlivce“ a že nové vedení naváže na současné úspěchy.

„V minulých letech se ukázalo, jaký obrovský potenciál v NdB je. Z podceňované regionální scény se stalo špičkovým metropolitním divadlem. Věřím, že kandidáti si to uvědomují. Budeme jim maximálně nápomocní, aby se to, co jsme odpracovali, neztratilo, a divadlo vzkvétalo. A samozřejmě se budeme tenhle příběh snažit zopakovat i v jiných kulisách,“ oznamuje.

