Národní divadlo Brno připravuje hororovou komedii o krizi bydlení

Repertoár Národního divadla Brno rozšíří hororová komedie o krizi bydlení Zářivá verbež. Autor, britský dramatik a scenárista Philip Ridley, ve hře ukazuje, co všechno je člověk schopen udělat pro vlastní pohodlí. Premiéra inscenace v režii hostující Kashy Jandáčkové bude v pátek v Redutě, oznámil ČTK za činoherní soubor Petr Tlustý.
Hlavními postavami hry jsou Ema a Ollie, mladý manželský pár, který žije v nevyhovujících podmínkách. Pak téměř zázračně získají od města dům, který ovšem musejí rekonstruovat. Brzy zjistí, jak ďábelský dům to je a k čemu všemu je přivede. Hororová zápletka souvisí se životy bezdomovců, kteří obývají nedaleké kartonové městečko.
"Ridleyho text je extrémní, ale zároveň velmi přesně pojmenovává mechanismus, který známe. Nejde o jediné velké rozhodnutí, ale o sérii malých kroků, které člověk dokáže sám před sebou obhájit," uvedla Jandáčková, která s činohrou Národního divadla Brno spolupracuje poprvé.
"Zářivá verbež není jen o krizi bydlení, je to také o tom, jak snadno jsme ochotni přistoupit na dehumanizaci druhých, když se nám to zrovna hodí. Jak říká Philip Ridley, je to komická kritika kapitalismu a jeho pokrevního bratra, fašismu," doplnil dramaturg Jaroslav Jurečka.
Manželský pár hrají Anna Glässnerová a Jakub Svojanovský. Jejich postupná proměna od snahy zapadnout až po přijetí radikálního řešení je jádrem inscenace. Postava Emy se zprvu jeví jako obyčejná žena z křesťanské rodiny, čerstvá manželka a nastávající maminka, která chce pro svou rodinu jen to nejlepší.
"Ale postupem času se z ní stává taková Lady Macbeth 21.století, jenže na rozdíl od Shakespearovy Lady Macbeth je pocit viny pro Emu cizí, a tudíž na konci žádnou sebevraždu nepáchá. Naopak je schopná si všechny svoje činy racionálně omluvit a dál v nich pokračovat. A to třeba i s dítětem v náručí," uvedla Glässnerová.