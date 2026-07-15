Národní divadlo Brno v létě opravuje a modernizuje fasády i jevištní technologie

Národní divadlo Brno využívá letních divadelních prázdnin k opravám a modernizacím svých budov a jejich technologií. Největší letošní investicí je první etapa modernizace jevištních technologií v Janáčkově divadle za 17,8 milionu korun bez DPH, pokračuje také památková obnova fasády Mahenova divadla. Divadlo o tom informovalo v tiskové zprávě.
"Janáčkovo divadlo čeká první etapa opravy spodní sféry jevištní technologie, která je klíčová pro bezproblémový provoz největší divadelní scény Národního divadla Brno. Současně bude odborně vyčištěna fasáda budovy a opatřena novým antigraffiti nátěrem, který usnadní její dlouhodobou ochranu," uvedlo divadlo. Oprava jevištní technologie je rozdělena do dvou etap, druhá etapa je naplánovaná na příští rok a bude stát 30 milionů korun bez DPH.
Památková obnova fasády Mahenova divadla pokračuje letošní šestou etapou, která zahrnuje část budovy obrácenou do Divadelní ulice. V divadle Reduta přes léto odborníci mění elektrickou požární signalizaci, naplánované je také čištění a dezinfekce hlediště, obnova jeviště, výmalby a další údržba.
Budova ředitelství divadla projde výměnou 127 oken a některých vstupních dveří za 6,15 milionu korun. Původní okna a dveře netěsnily, byly na hranici životnosti, nová budou dřevěná s izolačním trojsklem, což sníží tepelné ztráty budovy.
Kompletní proměna podle návrhu studia Hrdina Pavlík čeká zákaznické centrum divadla. Rekonstrukce za půl milionu korun začne na konci července. "Nový koncept sází na větší otevřenost, vzdušnost a přímý kontakt zákazníků s nabízeným sortimentem. Interiér bude sjednocen do elegantního černo-dřevěného designu doplněného skleněnými prvky a novým osvětlením, které podtrhne galerijní charakter prostoru a propojí funkčnost s reprezentativním vzhledem," uvedlo divadlo.
Všechny práce včetně obvyklých servisních zásahů či revizí technologií a výmaleb skončí před zahájením nové divadelní sezony.