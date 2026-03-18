Národní divadlo Brno zasadí antický příběh do luxusního moderního paláce

Národní divadlo Brno v novém představení zasadí antický příběh do luxusního moderního paláce. Inscenace Faidra (Zatmění) ukáže rozpad zdánlivě dokonalého světa jedné rodiny. Na jevišti stojí obří výlevka, do které postavy vylévají vodu, házejí odpadky a všechno, co už nemá být vidět - tedy i různá tajemství. Premiéra bude v pátek v Redutě, uvedl mluvčí činohry Petr Tlustý. V titulní roli se představí Hana Briešťanská, jejího nevlastního syna Hippolyta hraje Viktor Kuzník.
Švédský dramatik Per Olov Enquist přepsal příběh Faidry jako komorní studii lidské slabosti. V centru příběhu stojí žena, která se zamiluje do svého nevlastního syna. Zakázaná vášeň postupně rozvrací celý svět kolem ní, rodinu, vztahy i společenský řád.
Režisér Jakub Šmíd, který se do Národního divadla Brno vrací po inscenaci Vlastenci, zasadil příběh do prostoru luxusní moderní vily, tedy současného paláce, v němž se za hladkou fasádou skrývá napětí a potlačené emoce.
"Na Enquistově textu je fascinující, jak z velkého antického mýtu vytvoří téměř intimní drama. Postavy se snaží zachovat důstojnost, ale každé jejich rozhodnutí je přibližuje tragédii," uvedl Šmíd.
Scénograf Martin Chocholoušek vytvořil interiér s trojrozměrnou rozetou na stropě a velkým zrcadlem. Důležitým motivem inscenace je také zatmění, tedy okamžik, kdy se světlo na chvíli vytrácí, běžný řád věcí se rozpadá a naplno vystupují potlačované síly.
Hudbu k inscenaci složil David Hlaváč. Při komponování se neobracel k antickým hudebním inspiracím ani ke zvuku starého Řecka. Naopak využil pozoun, nástroj, jehož zvuk podle něj dokáže přinést starý mýtus z velké dálky až k dnešnímu divákovi.