Konice se nachází přímo za hranicemi národního parku. Většina požárem zasažené plochy, kterou tvořily vřesoviště, křoviny, dřeviny a zčásti i vinohrad, spadá už přímo na jeho území. V blízkosti je vyhledávané Trauznické údolí se stejnojmenným potokem, který se zhruba jeden a půl kilometru od shořelého porostu vlévá do řeky Dyje.
První jednotky přijely k rozsáhlému požáru v neděli před druhou odpoledne. I kvůli intenzivnímu šíření smíšeným porostem vyhlásil velitel zásahu druhý stupeň požárního poplachu. S plameny bojovaly desítky hasičů, a to více než čtyři hodiny.
„Díky koordinovanému nasazení jednotek se podařilo zastavit postup požáru a ochránit domy i část vinohradu. Požár byl následně lokalizován a jednotky pokračovaly v dohašování skrytých ohnisek,“ přiblížil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Kromě travního porostu a křovin shořela také část vinohradu. Škoda na něm činí předběžně 25 tisíc korun. Včasným zásahem se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě přibližně čtvrt milionu.
Pohled na shořelou plochu nabízí děsivý pohled. V okolní zeleni se momentálně tmavá půda nehezky vyjímá. Ochranáři však situaci nevidí tak černě.
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„Přestože oheň zasáhl část cenných stepních porostů, škody na přírodních stanovištích by měly být minimální. Shořela především suchá tráva a křoviny, charakter území zůstává zachován a očekáváme jeho přirozenou obnovu,“ uvedla Správa Národního parku Podyjí.
Vyšetřovatel požáru označil za pravděpodobnou příčinu jeho vzniku nedopalek cigarety. Ochranáři i proto návštěvníky prosí, aby se v přírodě chovali zodpovědně, zvlášť v době panujícího sucha.
„Neodhazujte cigaretové nedopalky, nerozdělávejte oheň mimo vyhrazená místa a pomozte chránit jedinečnou přírodu Podyjí před podobnými událostmi,“ vyzvali správci parku.
Hasiči požár definitivně zlikvidovali krátce před čtvrt na sedm. Jednotky se mohly postupně vrátit na své základny.