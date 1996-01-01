Královna Alžběta II. při své návštěvě Brna a České republiky v roce 1996. Provázel ji prezident Václav Havel.
Autor: ČTK
Prezident Václav Havel a královna Alžběta II. si na Pražském hradě v březnu 1996 vyměnili vysoká státní vyznamenání. Václav Havel dekoroval královnu Alžbětu II. Řádem Bílého lva první třídy s Řádovým řetězem, královna předala Václavu Havlovi Velkokříž britského Řádu Lázně občanské skupiny.
Autor: ČTK
Britská královna Alžběta II. se svým chotěm princem Philipem na návštěvě České republiky v roce 1996. Na snímku při slavností recepci na Pražském hradě se vítají s tehdejším premiérem Václavem Klausem a jeho manželkou Livií.
Autor: ČTK
Královnu Alžbětu II. přivítali na letišti v Tuřanech chlebem a solí.
Autor: Archiv města Brna
Královna Alžběta II. při své návštěvě České republiky v roce 1996. Provázel ji prezident Václav Havel.
Autor: ČTK
Zleva primátorka Brna Dagmar Lastovecká, britská královna Alžběta II. a český prezident Václav Havel na náměstí Svobody v Brně.
Autor: ČTK
Královnu Alžbětu II. přivítali v Brně tisíce lidí. Prošla náměstím Svoboda.
Autor: Archiv města Brna
Britská královna Alžběta II. na návštěvě Brna v roce 1996. Provázel ji tehdejší prezident Václav Havel.
Autor: ČTK
Britská královna Alžběta II. na návštěvě Brna v roce 1996. Provázel ji tehdejší prezident Václav Havel. Na snímku také s tehdejší brněnskou primátorkou Dagmar Lastoveckou.
Autor: ČTK
Královna Alžběta II. na slavnostním obědě v Besedním domě.
Autor: archiv Michala Řičánka
Příchod Alžběty II. do Velké sněmovny Ústavního soudu. vpravo Zdeněk Kessler, předseda Ústavního soud.
Autor: ČTK
Královna Alžběta II. navštívila Masarykovu univerzitu.
Autor: Masarykova univerzita
V roce 1996 navštívila královna Alžběta II. Českou republiku. Na snímku při pobytu v Brně společně s prezidentem Václavem Havlem a primátorkou Dagmar Lastoveckou.
Autor: ČTK
Odlévání části klobouků pro pamětní desku ve slévárně Popovice, která připomene návštěvu britské královny Alžběty II. na Nové radnici v Brně.
Autor: Dalibor Glück, ČTK
Odlévání části klobouků pro pamětní desku ve slévárně Popovice, která připomene návštěvu britské královny Alžběty II. na Nové radnici v Brně.
Autor: Dalibor Glück, ČTK
Odlévání části klobouků pro pamětní desku ve slévárně Popovice, která připomene návštěvu britské královny Alžběty II. na Nové radnici v Brně.
Autor: Dalibor Glück, ČTK
Instalace pamětní desky na připomínku návštěvy královny Alžběty II. v Brně v roce 1996.
Autor: Magistrát města Brna
Instalace pamětní desky na připomínku návštěvy královny Alžběty II. v Brně v roce 1996.
Autor: Magistrát města Brna