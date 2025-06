Dům v Bráfově ulici, v němž se jedna z klíčových scén legendárního seriálu odehraje, už dávno nestojí; ještě v polovině 80. let – tedy krátce po natáčení – musel být zbourán, aby ustoupil stavbě mostu.

A právě na něm má od nynějška pamětní desku Adam Bernau, v seriálu laureát Nobelovy ceny a objevitel matematické formule, umožňující přesunovat v čase a prostoru věci, osoby i celé kontinenty. V úvodu populární televizní ságy jeho poznámky, hledané čtveřicí Návštěvníků, shořely v domě v městečku Kamenice. Ve skutečnosti se natáčelo v brněnských Žabovřeskách na adrese Bráfova 4, a to v domě, určeném k demolici. Proto bylo pro filmaře možné ho vykoupit a pro potřeby natáčení zapálit.

„A nás jako fanoušky Návštěvníků napadlo se k tomu přihlásit,“ usmíval se včera při odhalení desky Filip Leder (KDU-ČSL), starosta Žabovřesk. „Někde mají Járu Cimrmana, my máme Adama Bernaua. Jsme na seriál hrdí a rádi si ho připomínáme,“ pronesl.

K slavnostnímu ceremoniálu se organizátorům povedlo sehnat i model vozu Lada Niva, jímž se Návštěvníci přepravovali. Našli jeho majitele, brněnského sběratele veteránů Martina Šopfa, a pozvali ho.

„Není to autentický model, použitý v seriálu, ale stejný typ auta. Když jsem s ním přijížděl na místo, viděl jsem zdejší pamětníky, jak si na vůz ukazují a mluví o něm. Poznali ho,“ těšilo Šopfa, jehož auto mělo na střeše i nářadí pro geodety, za které se Návštěvníci při svém návratu v čase vydávali. Ladu Nivu prý koupil ve španělské aukci za více než 100 tisíc korun a jezdí s ní jen příležitostně. O to víc ho těší, že je údajně jediným modelem, vyvedeným v designu oblíbeného seriálu.

A pamětníků, které včera v Bráfově ulici svým příjezdem potěšil a připomněl jim časy natáčení, se našlo dost. Podívat se zblízka přišel třeba Aleš Tocháček, žijící v domě naproti místu, kde „dům Adama Bernaua“ stál.

Symbolické datum K odhalení pamětní desky si organizátoři záměrně vybrali 12. červen. V tento den – v roce 1984 – v seriálu vyhořel dům, v němž nenávratně zmizel sešit s poznámkami Adama Bernaua. Tehdy slavil 11. narozeniny a ještě netušil, že se v roce 2034 dočká Nobelovy ceny. Televizní tvůrci dále naplánovali na rok 2123 osídlení Marsu, v roce 2324 mělo dojít k zrušení piva a nakonec v roce 2484 se lidstvo mělo dozvědět o hrozící ničivé srážce s kometou. Právě kvůli tomu se Návštěvníci vydali do minulosti, aby se ji pokusili změnit a katastrofu odvrátit.

„Natáčelo se tady zhruba tři týdny. Filmaři si k nám do garáže uchovali hořlaviny, s jejichž pomocí pak dům zapalovali, pak ho hasili a zase zapalovali, aby měli víc natočeného materiálu. Hořelo to zkrátka tak, aby to celé nevyhořelo! Hořlaviny měli pod zámkem, my jsme k nim nesměli, ale věděli jsme o nich,“ vzpomínal devětašedesátiletý obyvatel Žabovřesk.

Bylo mu pětadvacet, když ve své ulici potkával Josefa Dvořáka, Josefa Bláhu, Dagmar Patrasovou a další herce, kteří v seriálu coby výprava z 25. století účinkovali.

„Já jsem si netroufal je oslovit, byly to velké osobnosti. Častěji s nimi mluvila moje maminka; bohužel už není mezi námi. Chodila jim pomáhat do Hotelu Kozák, kde bydleli, s přípravou kostýmů. Rovnala jim je, starala se,“ vybavil si pamětník.

Při odhalení desky Adama Bernaua, po němž lidé z radnice v Žabovřeskách chtějí pojmenovat i přilehlý most, nebyl zdaleka sám, kdo na počátku 80. let vzniku seriálu zažil přímo na místě. Pomocí nahrávky se s místními spojil i seriálový Bernau, respektive jeho představitel Viktor Král.

„Když jsme Návštěvníky před více než čtyřiceti lety natáčeli, netušili jsme, že příběh o cestování časem, genialitě malého chlapce a amarounech přežije desetiletí. A už vůbec by mě nenapadlo, že jednoho dne bude v Brně pamětní deska Adama Bernaua, kterého jsem ztvárnil. Je mi velkou ctí, že si na mě a na seriál vzpomínáte,“ řekl z plátna zhruba dvousethlavému davu přihlížejících.

Amarouny, tedy fiktivní potravina z budoucnosti, kterou se Návštěvníci v seriálu živili a Král je zmínil, se také podávaly. Kolektiv ze ZŠ a MŠ náměstí Svornosti je vyrobil ve slané a sladké variantě. Jiný školní soubor, hudební těleso ze ZUŠ Veveří, pak přednesl svoji verzi seriálové znělky.

„Panu starostovi (Lederovi) držím palce, ať most opravdu nese jméno Adama Bernaua. Propojila by se tím minulost, přítomnost a budoucnost. A hlavně nezapomeňte: když to dobře spočítáte, všechno se dá zachránit,“ pomohl si Král jednou z tehdejších replik.

Na počest jeho nejznámější televizní role sehráli svoji scénku i hasiči, když do Bráfovy ulice na místo, kde dům číslo 4 kdysi stál, přijeli hasit improvizovaný požár. Odehrál se na papundeklové zmenšenině již neexistující stavby.

Dobové fotografie domu v brněnské Bráfově ulici, kde se natáčel seriál Návštěvníci. Hrdina seriálu Adam Bernau zde má nově pamětní desku.

Majitelé ji v 80. letech museli opustit, aby bylo možné dům zbourat, na svůj někdejší domov ale nezapomněli. „Maminka tehdy plakala, že se dům musí bourat a že hoří,“ vylovila v paměti osobitou vzpomínku Alena Procházková, která dřív na adrese Bráfova 4 bydlela. I když kvůli natáčení Návštěvníků přišla o část vzpomínek na mládí, seriál se jí líbí. „Vždycky jsme se dívali na televizi a ukazovali jsme si: tady jsme měli kuchyň dole, tady byla ložnice. Ulice kolem byla klidná, samá zeleň, žádá auta,“ vyprávěla včera pod pamětní deskou.

Její první „partyzánská“ verze z rukou jednoho z anonymních obyvatel byla na stejném místě od loňského listopadu. Včera starosta Leder odhalil novou, oficiální podobu.

„Rádi jsme původní nápad tímto zlegalizovali. Pán, který sem loni cedulku potajmu dal, se nám nakonec přihlásil, je to skutečný geodet a celý život Návštěvníky miluje,“ pousmála se Petra Elisabeth Kačírková ze spolupracující organizace SKC Rubín.

3. listopadu 2023

S geodetovou pomocí následně nechali iniciátoři nápadu barvou vyznačit přímo místo, na němž dům Adama Bernaua stál. Čáry, připomínající zjednodušený půdorys, prý na trávníku vydrží zhruba dva měsíce, a pak zmizí. Zůstane zde ale nově uložená „keška“ pro hledače.

„Pokud ten dům chcete vidět tak, jak vypadal, můžete vycházet ze seriálu. Sice byl na obrazovkách ověšen umělými ozdobami, ale jinak byl ukázán věrně. Bydlela v něm spolužačka, jako děti jsme si zde hráli téměř každý den. Uvnitř měl dům krásné schodiště,“ zasnila se jedna z žen, která si odhalení desky nenechala ujít.

Během natáčení už měla rodinu a Návštěvníky jezdila sledovat během pravidelných procházek s kočárkem. „Jsou to mé vzpomínky na dětství. Potkávali jsme slavné herce ubytované v hotelu přes křižovatku, oni tam bydleli i chodili na pivo a bylo to skvělý,“ podotkla.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nejen jí by udělalo radost, kdyby se na Návštěvníky mohla ještě alespoň jednou v televizi podívat.

„Mně se líbili strašně moc. Tehdy byl seriál ohromný, moc rád bych se na něho podíval,“ přiznal Aleš Tocháček.

I kdyby se to nepodařilo, je možné, že Návštěvníky bude připomínat „alespoň“ Most Adama Bernaua. „Pojmenování mostu máme předjednáno a domluveno u Ředitelství silnic a dálnic, povede k němu ale ještě dlouhá cesta. Musí jej projednat ještě názvoslovná komise města Brna, což trvá,“ připomněla Kačírková.