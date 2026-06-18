Návštěvnost akvaparku v Pasohlávkách je od května rekordní, lidé jsou víc v ČR

Návštěvnost akvaparku v Pasohlávkách na Brněnsku byla v květnu rekordní a zatím se rekordně vyvíjí i červen. Ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda to přičítá tomu, že se lidem zkomplikovaly cesty na zahraniční dovolené mimo Evropu, zůstávají v Česku a hledají alternativy. Stejný trend je vidět i na hotelu, pro červenec až září jsou pro každý měsíc rezervace vyšší o deset procent proti stejnému období loni, řekl ředitel na tiskové konferenci.
V květnu činil nárůst návštěvnosti akvaparku proti loňsku 15 procent, červen vypadá velmi podobně. V absolutním vyjádření jde o nárůst o tisíce návštěvníků. "Budeme se současnou situací, kdy je nejisté, co se bude ve světě dít, pracovat i v marketingové kampani na léto a budeme lidi lákat k tomu, aby strávili dovolenou u nás," řekl Svoboda. Letos akvapark investoval do většího komfortu návštěvníků, například místo nafukovacích atrakcí pro děti vznikne zhruba na 600 metrech čtverečních písečná pláž s lehátky, palmami a nově vysazenými stromy jako odpočinková zóna.
Od června už je celý areál včetně venkovní části otevřený o víkendech. Letní sezona, kdy budou otevřené všechny provozy a atrakce denně, startuje 27. června. Potrvá až do 31. srpna. "Věříme, že návštěvnosti pomůže také dřívější začátek prázdnin," řekl Svoboda.
Vedení akvaparku se také rozhodlo mnohem více pracovat s dynamickými cenami vstupného. To základní, které návštěvník zaplatí na pokladně, proti loňsku zdražilo o 100 korun na 1199 Kč, ale v e-shopu budou k mání vstupenky i výrazně levnější, nejnižší možná cena bude činit 649 korun. "Jen to musí lidé sledovat, kdy se levnější vstupenky objeví. Nejsou vázané na datum. Navíc ti, kteří plánují k nám přijít vícekrát za léto, si mohou koupit permanentku na pět vstupů a jeden vyjde na 500 korun. Je možné ji využít až do konce září," uvedl Svoboda a dodal, že aktivní práce s cenami se vyplácí.
V posledních sezonách stále více lidí vstupenku koupí elektronicky, už je to přes 50 procent. "Na pokladnu přijdou lidé nejčastěji, když prší a tráví někde v okolí dovolenou," řekl Svoboda.
Již několik let vedení pracuje na projektu nového hotelu, který zvýší současnou ubytovací kapacitu ze 100 lidí o dalších 120 pokojů. Budou převážně dvoulůžkové, ale i větší rodinné. "Jsme ve fázi, kdy ještě stále řešíme podobu hotelu, ale posouváme se. Je to projekt za stovky milionů korun a zatím neumíme říct, kdy budeme stavět a otevřeme," řekl Svoboda. Zároveň má vzniknout větší kongresový sál.
Akvapark, jeden z největších v Česku, je jedním z nejnavštěvovanějších tuzemských turistických cílů. Po covidové pandemii návštěvnost setrvale roste, loni přesáhla 900.000 návštěvníků.