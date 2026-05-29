Na své verzi si trval i poté, co jej policisté upozornili, že jeho jízdu natočily kamery.
„To mohlo být jakékoliv auto,“ kontroval drze řidič se zmrzlinou v ruce.
Po nebezpečném průjezdu zatáčky přitom urychleně zaparkoval nejen před zraky policistů, ale i desítek hostů v nedaleké restauraci.
„Důvod jeho jednání byl záhy zřejmý. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel pozitivně,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
S pozitivním výsledkem testu však šofér nesouhlasil, a protože mu policista odmítl udělat další, následoval dobrovolně hlídku k lékařskému vyšetření, které objasní, zda a do jaké míry byl během jízdy ovlivněn drogami.
Jen za květen zjistili jihomoravští policisté už 300 případů, kdy šoféři řídili pod vlivem návykových látek nebo se odmítli podrobit vyšetření na přítomnost alkoholu či drog. Ve 168 případech šlo o alkohol a ve 132 o drogy. Statistika je k 26. květnu.
„V případě přestupku hrozí řidiči, který usedne za volant bezprostředně po požití alkoholu nebo po užití jiné návykové látky, kromě zadržení řidičského průkazu a zákazu další jízdy také pokuta ve výši od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a 6 bodů do karty řidiče,“ připomněl mluvčí.