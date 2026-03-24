Šofér nákladního auta se nerozpakoval dokončit svůj předjížděcí manévr i po vyšrafované části, tedy desítky metrů dál za ukončením předjížděcího pruhu.
Řidič modrého vozu se pak nechtěl „táhnout“ za kamionem, tak jej předjel, aby vzápětí dojel cisternu. Pomohl si pár sekundami, navíc jej za chvíli dojela policejní hlídka a zastavila.
„Pokud je na místě nejen plná čára, ale i značka, je výše pokuty na místě 4 500 až 5 500 korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že za tento přestupek vyfasují řidiči ještě šest bodů.
Drony s kamerami vylétly do vzduchu ve třech lokalitách, které jsou podle policie místy, kde v minulosti opakovaně docházelo k vážným dopravním nehodám včetně těch tragických.
Jedno z nich je na silnici u Slavkova u Brna, další pak na hlavním tahu z Brna na Svitavy, konkrétně v nepřehledných zatáčkách a úzkých místech u Černé Hory na Blanensku a dále pár kilometrů severněji u obce Krhov. „Přestože je dopravní značení v těchto místech jednoznačné, policisté během akce zaznamenali řadu jeho porušení,“ doplnil mluvčí.
VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron
Podle něj všichni až na jednoho kontrolovaného si byli svého počínání vědomi a pokutu bez problémů hned na místě zaplatili. Jeden případ, který zaznamenala kamera z dronu, tak putuje do správního řízení, kde šoférovi hrozí sankce až 25 tisíc.