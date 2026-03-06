„Protijedoucí vozidlo, aby zabránilo možné kolizi s prvním předjíždějícím vozem, muselo výrazně brzdit. To ale nebylo varováním pro další čtyři auta jedoucí za kamionem. Všichni čtyři řidiči, možná podle vzoru kolegy, náklaďák předjeli,“ popsal čtvrteční případ policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Žádný z šoférů přitom netušil, že jejich počínání ze vzduchu monitoruje policejní dron. „Po pár stovkách metrů ale měli všichni jasno,“ dodal mluvčí.
Policisté všech pět řidičů zastavili a začali rozdávat pokuty v rozmezí od 4,5 do 5,5 tisíce korun. Udělili také šestibodové tresty.
Jeden z šoférů s přestupkem nesouhlasil. Jeho počínání bude proto řešit správní orgán, který mu může uložit vedle šestibodového ohodnocení také pokutu od 7 do 25 tisíc.