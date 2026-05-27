Nedostatky v projektové dokumentaci oddalují stavbu nové porodnice ve FN Brno

Zahájení stavby nové Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ve Fakultní nemocnici v Brně se oddaluje. Vedení nemocnice totiž při kontrole našlo zásadní nedostatky v projektové dokumentaci. Analýza ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby, řekl novinářům ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák. Podle něj nemocnice přijme další opatření, aby stavba porodnice začala co nejdřív.
Stavba porodnice měla začít na začátku letošního roku. Nejprve však začátek oddálilo zrušení výběrového řízení na dodavatele. Kvůli vysoké nabídkové ceně, která přesahovala předpokládané náklady, nemocnice loni na podzim upravila podmínky a vypsala zadávací řízení znovu. Podpis smlouvy s dodavatelem následně oddálilo řízení u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Společnost Airten napadla zadávací řízení u antimonopolního úřadu, který však konstatoval, že bylo v pořádku. Firma poté podala rozklad, který ÚOHS letos v březnu zamítl.
Nová stavba, která bude v areálu nemocnice vznikat 30 měsíců, bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení. Budova svou kapacitou nepřesáhne současné kapacity obou gynekologicko-porodnických pracovišť FN Brno, která se do ní po dokončení přestěhují. Celkové náklady stavby by měly překročit tři miliardy korun, nemocnice plánuje dát na výstavbu pavilonu 1,5 miliardy z vlastních zdrojů a počítá s dvoumiliardovou státní dotací.