Řidič na Hodonínsku srazil dva chodce na přechodu, jeden je těžce zraněný

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:02
Řidič osobního auta v Čejči na Hodonínsku v sobotu srazil na přechodu dva chodce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Záchranáři jednoho člověka s lehkým zraněním převezli do hodonínské nemocnice, druhý chodec byl těžce zraněný a bylo nutné jej převézt na urgentní příjem do Brna, řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Nehoda se stala zhruba v 16:20.

„Test na alkohol u řidiče byl negativní. Příčinu a průběh nehody vyšetřujeme,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Kvůli mlze nemohl pro těžce zraněného vzlétnout vrtulník, proto jej museli záchranáři převézt sanitkou.

Řidič na Hodonínsku srazil dva chodce na přechodu, jeden je těžce zraněný

