Řidič v Brně vyjel ze silnice a narazil do traverzy. Jeden člověk zemřel

Nehoda se stala asi půl hodinu po půlnoci ve Sportovní ulici. „Šlo o osobní vůz Audi, vůz vyjel mimo komunikaci do prostoru stavby, kde narazil do traverzy,“ uvedl mluvčí. Při nehodě zemřel pětatřicetiletý muž, dva mladší záchranná služba převezla se zraněním do nemocnice.

Policie příčinu nehody vyšetřuje. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody několik hodin uzavřena, vzhledem k nočnímu provozu dopravní komplikace nenastaly.