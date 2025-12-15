Při srážce auta s náklaďákem zemřel jeden člověk, další jsou v kritickém stavu

Ke střetu došlo kolem půl desáté dopoledne na úzké silnici. Příčina nehody zatím není jasná.
Hasiči informovali, že vyprošťují zraněné. Podle policejního mluvčího Petra Valy jsou zraněnými cizinci z osobního auta. Na místo vyrazilo několik záchranářských posádek, vrtulník tam nedoletěl kvůli počasí.
Policisté následně sdělili, že řidička osobního auta na místě zemřela. Další dva lidé – mladý muž a mladá žena – byli v kritickém stavu převezeni do nemocnice. Čtvrtý účastník havárie, muž ve středním věku, se zranil lehce.
„Silnice je neprůjezdná, objízdné trasy vedou po místních komunikacích,“ podotkl Vala. Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení mohlo skončit kolem poledne.
