Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, řidič zemřel. Směr k Ostravě stojí

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:02aktualizováno  16:24
Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu je uzavřený, vytvořila se kolona.

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala kolem 14:20. „Dle prvotních informací naboural nákladní vůz do tvořící se kolony. Jeho řidič podlehl zraněním,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Okolnosti nehody policie vyšetřuje. V místě zasahují i hasiči, kteří na sociální síti Threads uvedli, že vyprošťovali jednoho z řidičů.

„Jeden člověk zemřel ještě před naším příjezdem, už jsme mu nemohli pomoci. V péči jsme měli ženu, kterou jsme po ošetření převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Web Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz očekává, že by omezení mohlo skončit kolem 18:25.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Strání se připravuje na fašankovou obchůzku, každoročně ji sledují tisíce lidí

ilustrační snímek

Strání na Uherskohradišťsku se připravuje na tradiční fašankovou obchůzku, při níž vesnicí projdou v sobotu 14. února folklorní soubory. Půjde o jeden z...

10. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, řidič zemřel. Směr k Ostravě stojí

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu je...

10. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:24

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Zhruba dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Napajedel se po více než deseti letech vrátí fašanková zábava

ilustrační snímek

Do Napajedel na Zlínsku se po více než deseti letech vrátí masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. V sobotu 14. února se tam uskuteční Fašank,...

10. února 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:52,  aktualizováno  16:06

Výstavba kanalizace komplikuje dopravu v Dětmarovicích na Karvinsku

10. února 2026  16:03

Plzeňský novocirkusový festival Žonglobalizace bude nově delší a na víc místech

ilustrační snímek

Plzeňský festival nového cirkusu Žonglobalizace bude mít od letoška nový formát. Po 15 letech, kdy byl spojovaný především s týdenní jarní akcí v oblasti U...

10. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.