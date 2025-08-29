Nehodě na dálnici D1 poblíž Holubic na Vyškovsku, při níž létaly plechy, předcházela zcela banální situace, kterou mnozí znají. Ranní špička způsobila pomalejší provoz.
Auta jedoucí po dálnici začala proto brzdit a výstražně blikat, aby upozornila šoféry za sebou, že přijíždí do kolony. Řidiči tak zpomalují, ti v levém pruhu se přibližují co nejvíce ke středovým svodidlům, aby vytvořili záchranářskou uličku.
Jenže jeden šofér, jako by sledoval úplně něco jiného, než co se děje před ním. Na záběrech je vidět, jak se vysokou rychlostí řítí jeho bílá dodávka.
Nejdříve smete osobní auto, které vymrští na středová svodidla, pak se otře o jinou dodávku před ním a sám pak krouží s vozem kolem své osy v pravém pruhu dálnice. Až svodidla u krajnice jej „hodí“ zase zpět do středu vozovky. Měl štěstí, že v pravém pruhu zrovna nic nejelo.
Mladý řidič jel nepozorně a příliš rychle, auto téměř přepůlil o zábradlí
„Při nehodě tří vozidel byla nejvážněji zraněna žena v osobním automobilu, do které dodávka narazila jako první,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Ten zároveň s kolegy apeluje na všechny motoristy před posledním prázdninovým víkendem, aby byli obzvlášť opatrní. Tradičně se totiž očekává vysoký provoz po návratu z dovolených.
„Hrozí tvorba kolon, zvýšená únava a následně snížená pozornost, což významně zvyšuje riziko vážných nehod,“ upozornil mluvčí s tím, že jihomoravští policisté budou o víkendu více v terénu.